SED YARDIM MAYIS AYI ÖDEMELERİ: Mayıs SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik zorluk yaşayan hanelere yönelik sürdürülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, binlerce ihtiyaç sahibi aile tarafından yakından takip ediliyor. Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan destek programı çerçevesinde Nisan ayında yapılan ödemelerle birlikte gözler şimdi Mayıs ayına çevrildi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın son açıklamaları, devletin sosyal refahı önceleyen politikalarının devam edeceğine işaret ederken, yeni ödeme takvimi merak konusu oldu. Peki, Mayıs ayı SED ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar…
Dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik ekonomik destek sağlayan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı, Mayıs ayında da gündemin üst sıralarında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, çocukların aile ortamında sağlıklı şekilde yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Nisan ayında yapılan ödemelerin ardından hak sahibi aileler, Mayıs ayı SED ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ediyor. İşte SED ödemelerine dair son gelişmeler ve tahmini ödeme takvimi…
2025 MAYIS SED ÖDEMELERİ YATTI MI?
Mayıs SED ödemelerinin ayın 20'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Nisan ayında SED ödemeleri 16 Nisan 2025 tarihinde hesaplara yatırılmıştı.
NİSAN AYINDA 1 MİLYAR 231 MİLYON TL HESAPLARA YATIRILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.
Bu doğrultuda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.
Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.
KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.