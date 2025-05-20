SED YARDIM MAYIS AYI ÖDEMELERİ: Mayıs SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik ekonomik destek sağlayan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı, Mayıs ayında da gündemin üst sıralarında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, çocukların aile ortamında sağlıklı şekilde yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Nisan ayında yapılan ödemelerin ardından hak sahibi aileler, Mayıs ayı SED ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağını merak ediyor. İşte SED ödemelerine dair son gelişmeler ve tahmini ödeme takvimi…