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SED yardım ödemeleri Temmuz'da ne kadar, kaç TL oldu? SED yardım ödeme miktarı değişti mi, ne zaman yatacak?

13:23 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

"SED yardım ödemeleri Temmuz'da ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekli ve memur maaşları değişti. Diğer yandan birçok kalemde sosyal yardım ödemelerinin de değişmesi bekleniyor. Peki SED yardım ödemeleri Temmuz'da ne kadar, kaç TL oldu? SED yardım ödeme miktarı değişti mi, ne zaman yatacak?

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"SED yardım ödemeleri Temmuz'da ne kadar, kaç TL oldu? SED yardım ödeme miktarı değişti mi, ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın maaşlarını etkileyen rakamlar TÜİK tarafından duyuruldu. İşte yeni maaşlar...

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SED YARDIMI ÖDEME DURUMU SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÇOCUK PARASI NE KADAR?

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi.

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Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıktı.

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SED YARDIM ÖDEMELERİ DEĞİŞTİ Mİ, ARTTI MI?

Ödeme miktarı için henüz açıklama gelmedi. Geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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