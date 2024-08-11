Şehit ve Gaziler Günü'nde idari izin hakkı kaç gün?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli malul gaziler ve eşleri, 19 Eylül Gaziler Günü'nde, şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri ise 18 Mart Şehitler Günü'nde idari izinli sayılıyor. Uygulama, kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından yerine getiriliyor.

Türk Hava Yolları ile imzalanan protokolle şehit yakını ve gaziler için yüzde 50 indirimle uçakla seyahat etme imkanı da sağlanıyor. Ayrıca, Bakanlık ile AJet arasında yapılan anlaşmayla tüm şehit yakınları, gazi ve yakınları iç hat ile KKTC seferlerinde yüzde 50, dış hatta yüzde 20 indirimli uçabiliyor.







