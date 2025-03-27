Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın kardeşi Süleyman Demirtaş’ın sosyal medyada yaptığı "Belki yarın, belki yarından da yakın. Hadi inşallah! Tabi ki bir gün bu haksızlık da bitecek." sözleri sonrası, tutuklu Demirtaş’ın serbest kalacağı yorumlarına neden oldu. İddiaların ardından Adalet Bakanı Tunç’tan bir açıklama geldi. Peki Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? İşte detaylar.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar bir anda gündem oluşturdu. Bu iddiaların ardından son dakika açıklaması Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konu hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var, nasıl serbest kalacak?" dediğini ve Bakan Tunç’un şu açıklamayı yaptığını aktardı. Peki Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Adalet Bakanı Tunç’tan son dakika açıklaması.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE Mİ OLACAK?
Gazeteci Tuna Öztunç, DEM kaynakları ile telefonda görüştüğünü söyledi. DEM kaynaklarının böyle bir duyum aldıklarını söyleyen Öztunç, kaynakların, "Birtakım duyumlarımız var ama bunu doğrulatamıyoruz" dediğini aktardı.
DEMİRTAŞ SERBEST Mİ KALACAK?'
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise bunu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sorduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Konunun muhatabı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ben bunu sordum. 'Sayın Bahçeli, Selahattin Demirtaş'la telefonda görüştü. Bu nedenle böyle bir beklenti var' dediğimde şöyle bir cevap aldım.
Bakan Tunç, 'Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var, nasıl serbest kalacak?' dedi, böyle bir serbest kalma ihtimalinin olmadığını söyledi. Bu konuşma 15 günlük bir süre içerisinde oldu. Bu beklenti süreç başladığından bu yana zaten var.
Bugün sordum birkaç kişiye, net bir cevap alamadım. İktidar cephesinden bazı temaslarımız oldu fakat bunu teyit edebilecek bir bilgiye sahip değiliz. Adalet Bakanı serbest kalmanın gündemlerinde olmadığını söyledi."
Demirtaş, Ameliyat Olan Eşini Özel İzinle Ziyaret Etmişti
Geçtiğimiz haftalarda Selahattin Demirtaş, ameliyat geçiren eşi Başak Demirtaş’a refakat etmek amacıyla Edirne Cezaevi’nden özel izinle İstanbul’a götürülmüştü. Hastanede çekilen bir karede Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte olduğu görülmüştü.