Seyahatsever Projesi nedir? GSB 2025 Seyahatsever başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? KYK yurtlarında konaklama şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve gençlere Türkiye genelindeki KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkânı sunan Seyahatsever Projesi kapsamında, 2025 başvuru süreci merakla bekleniyor. Henüz resmi başvuru tarihi açıklanmasa da, geçtiğimiz yılın takvimine bakıldığında başvuruların Temmuz ayı içerisinde başlaması öngörülüyor. Peki Seyahatsever KYK yurtlarında konaklama şartları neler? Kimler faydalanabiliyor? İşte detaylar.
Seyahatsever 2025 başvuru tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl (2024) duyurduğu tarihlere bakıldığında, başvurular 8 Temmuz – 25 Ağustos 2024 arasında alınmıştı. Bu nedenle, 2025 yılı başvurularının da Temmuz ayında başlaması bekleniyor.
Seyahatsever projesi nedir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirilen Seyahatsever projesi ile GSB yurtları 18-30 yaş arasındaki gençlere ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Bu sayede gençler Türkiye’nin çok sayıdaki tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edebilecekler.
Gençlerin ihtiyaçlarını sürekli araştıran, talepleri ve istekleri doğrultusunda gençlerin düşük bütçe ile seyahat edip tatil yapabilme isteklerine bir çözüm niteliğinde KYGM yurtları, yaz döneminde gençler için bir konaklama alternatifi olarak sunulmuştur. Seyahatsever Projesi gençler tarafından çok fazla ilgi görmüştür. Toplamda 150 bin genç bu projeden faydalanarak Türkiye’nin bir çok iline seyahat etme fırsatı bulmuştur.
Başvuru süreci nasıl işliyor?
Konaklamak isteyen gençlerin, tercih ettikleri yurda gitmeden en az bir gün önce 444 0 472 (ALO GSB) çağrı merkezini arayarak rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Başvuru sırasında ad, soyad ve T.C. kimlik numarası yeterli oluyor. Konaklama esnasında gençlerden kimlik fotokopisi isteniyor.
Kimler yararlanabiliyor?
Projeden 18-30 yaş arası gençler faydalanabiliyor. Üstelik öğrenci olma şartı da aranmıyor. Gençler, seçtikleri ildeki GSB yurtlarında en fazla 5 gece ücretsiz konaklayabiliyor.
Yurtlarda Konaklama Kuralları:
Kimlik fotokopisi girişte alınır.
Konaklama ücretsizdir, ancak yemek ve kahvaltı hizmeti verilmez.
Odalar her gün 13.00 – 17.30 saatleri arasında temizlik için boşaltılır.
Giriş saati: 13.00 / Çıkış saati: en geç 13.00
Giriş-çıkış saatleri: 05.00 – 01.00
Huzur bozucu davranış durumunda konaklama iptal edilir.