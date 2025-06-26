Seyahatsever Projesi nedir? GSB 2025 Seyahatsever başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? KYK yurtlarında konaklama şartları





Seyahatsever projesi nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirilen Seyahatsever projesi ile GSB yurtları 18-30 yaş arasındaki gençlere ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Bu sayede gençler Türkiye’nin çok sayıdaki tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edebilecekler.





Gençlerin ihtiyaçlarını sürekli araştıran, talepleri ve istekleri doğrultusunda gençlerin düşük bütçe ile seyahat edip tatil yapabilme isteklerine bir çözüm niteliğinde KYGM yurtları, yaz döneminde gençler için bir konaklama alternatifi olarak sunulmuştur. Seyahatsever Projesi gençler tarafından çok fazla ilgi görmüştür. Toplamda 150 bin genç bu projeden faydalanarak Türkiye’nin bir çok iline seyahat etme fırsatı bulmuştur.







