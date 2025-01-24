SGK girişi 1998-2003-2008 olana emeklilik tablosu oluştu! Kadın - erkek sigorta gününe göre yaş analizi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kadın ve erkek çalışanların emeklilik sürecini kolaylaştıracak yeni düzenlemelere imza attı. Prim gün sayısı ve yaş kriterlerinde yapılan değişikliklerle, çalışanların daha erken yaşta emekli olabilmelerine olanak tanınıyor. Yapılan bu düzenlemeler, özellikle kadınlar için doğum borçlanması ve erkekler için askerlik borçlanması gibi avantajları kapsarken, genel prim gün sayısı indirimleriyle de çalışanların emeklilik hayallerine daha hızlı ulaşmasını hedefliyor. Esnek emeklilik koşulları, hem kadın hem de erkek çalışanlar için emeklilik süresini kolaylaştırarak büyük bir destek sağlıyor.

1 /9 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), uzun yıllar çalışan kadın ve erkeklere yönelik erken emeklilik fırsatlarıyla milyonlarca kişiye umut oldu. Farklı şartlarla sunulan bu avantajlar, çalışanların emeklilik hayallerini daha erken gerçekleştirmesini mümkün kılıyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için ise askerlik borçlanması gibi haklarla prim gün sayısını tamamlama fırsatı sağlanıyor. Ayrıca, belirli meslek gruplarına yönelik yıpranma payı uygulamalarıyla emeklilik yaşı erkene çekiliyor. Bu düzenlemeler, hem emekliliği hızlandırıyor hem de yıllarca emek veren çalışanlara ekonomik güvence sunuyor.

2 /9 KADIN VE ERKEK ÇALIŞANLARA ERKEN EMEKLİLİK FIRSATLARI SGK'nın esnek emeklilik koşulları, uzun süre çalışanların emekliliğe erken adım atmaları için yeni fırsatlar sunuyor. Kadınlar ve erkekler için farklı prim gün sayısı ve yaş sınırı şartlarıyla güncellenen bu sistem, çeşitli sigortalılık tarihleri üzerinden hesaplanıyor.

3 /9 Kadınlar İçin Emeklilik Koşulları Sigorta Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Sigortalılık Süresi 31.12.2008 ve sonrası 7100 58 - 09.09.1999 - 31.12.2008 7000 58 - 24.05.1999 - 08.09.1999 5975 56 20 yıl 24.05.1998 - 23.05.1999 5975 55 20 yıl 24.05.1997 - 23.05.1998 5975 54 20 yıl 24.05.1996 - 23.05.1997 5900 53 20 yıl

4 /9 24.05.1995 - 23.05.1996 5825 52 20 yıl 24.05.1994 - 23.05.1995 5750 51 20 yıl 24.05.1993 - 23.05.1994 5675 50 20 yıl 24.05.1992 - 23.05.1993 5600 49 20 yıl 24.05.1991 - 23.05.1992 5525 48 20 yıl

5 /9 24.05.1990 - 23.05.1991 5450 47 20 yıl 24.05.1989 - 23.05.1990 5375 46 20 yıl 24.05.1988 - 23.05.1989 5300 45 20 yıl 24.05.1987 - 23.05.1988 5225 44 20 yıl 24.05.1986 - 23.05.1987 5150 43 20 yıl 24.05.1985 - 23.05.1986 5075 42 20 yıl

6 /9 24.05.1984 - 23.05.1985 5000 41 20 yıl 09.09.1981 - 23.05.1984 5000 40 20 yıl 01.04.1981 - 08.09.1981 5000 38 20 yıl 01.04.1981 ve öncesi 5000 Yaş yok 20 yıl

7 /9 Erkekler İçin Emeklilik Koşulları Sigorta Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Sigortalılık Süresi 31.12.2008 ve sonrası 7100 60 - 09.09.1999 - 31.12.2008 7000 60 - 24.11.1998 - 08.09.1999 5975 58 25 yıl 24.05.1997 - 23.11.1998 5900 57 25 yıl 24.11.1995 - 23.05.1997 5825 56 25 yıl 24.05.1994 - 23.11.1995 5750 55 25 yıl 24.11.1992 - 23.05.1994 5675 54 25 yıl 24.05.1991 - 23.11.1992 5600 53 25 yıl

8 /9 24.11.1989 - 23.05.1991 5525 52 25 yıl 24.05.1988 - 23.11.1989 5450 51 25 yıl 24.11.1986 - 23.05.1988 5375 50 25 yıl 24.05.1985 - 23.11.1986 5300 49 25 yıl 24.11.1983 - 23.05.1985 5225 48 25 yıl 24.05.1982 - 23.11.1983 5150 47 25 yıl