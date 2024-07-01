SGK hizmet dökümünüzü hemen kontrol edin! Emekliliğiniz tehlikede olabilir: Listedeki 3 harf varsa...

Emekli maaşı alan veya iş hayatını sürdüren kişiler için sigorta dökümü büyük önem taşıyor. 4/A, 4/B ve 4/C kapsamında emekli olanların sigorta durumu titizlikle inceleniyor ve eğer bazı harfler varsa maaşlar kesilebiliyor. Çalışılan işyerinin şüpheli, sahte veya kontrollü olarak belirlenmesi, ilerleyen günlerde sıkıntıya neden olabilir. Bir işyerine 'Ş' yani şüpheli kodu eklendiğinde, kontrol süreci başlatılıyor. Yapılan kontroller sonucunda bildirilen hizmetin sahte olduğu tespit edilirse, maaşlar kesilebilir. Bu yüzden, sigorta dökümünüzde bu harflerin olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmeniz büyük önem taşıyor.

1 / 9 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigorta bildirimlerini engellemek amacıyla sıkı denetimler yapıyor ve bu işyerleri için S (sahte), Ş (şüpheli) ve K (kontrollü) şeklinde kodlamalar kullanıyor. Denetimler sonucunda hizmetlerin sahte olduğu tespit edilirse, maaşlar kesilebiliyor ve verilen aylıkların iadesi talep edilebiliyor.

2 / 9 SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı kapsamında emekli olan ya da olacak olan tüm vatandaşları ilgilendiren bu gelişme, sigorta dökümlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini zorunlu hale getiriyor. Sigorta dökümünüzde bu kodların olup olmadığını dikkatle inceleyerek, gelecekte karşılaşabileceğiniz olumsuz durumların önüne geçebilirsiniz.

3 / 9 Maaşınız Kesilebilir! e-Devlet üzerinden hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız dikkat! Bu harfler, emekliliğinizi veya sigortanızı iptal ettirebilir.

4 / 9 Hizmet Dökümündeki Harfler Ne Anlama Geliyor? Hizmet dökümünde gördüğünüz 'Ş' harfi, sizi sigortalı bildiren iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğunu ve iş yeri hakkında denetim/inceleme yapılacağını ifade eder.

5 / 9 Bir işyerine 'Ş-Şüpheli' kodu konulduktan sonra, bu iş yeri hakkında denetim süreci başlatılır. Denetim, bu iş yerinden sahte sigortalı bildiriminde bulunulup bulunulmadığını tespit etmek amacıyla yapılır.

6 / 9 Denetim sonuçlanıncaya kadar iş yerinin 'Ş' olan kodu değiştirilmez. Denetim sonucunda sahte sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilirse 'Ş' kodu, 'S' (sahte iş yeri) olarak değiştirilir ve bu iş yerinden yapılan sahte hizmet bildirimleri iptal edilir.

7 / 9 Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılır ve bu iş yerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul edilir.

8 / 9 Denetimin ne kadar süreceği konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak, denetim sonuçlanmadan da, bu iş yerinden bildirilen sigortalılar emeklilik talebinde bulunabilir ve aylıkları bağlanabilir.