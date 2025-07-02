SGK onayladı, 1.800 gün (5 yıl) primle emeklilik! 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) farketmeksizin emeklilik kapısı açıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik hayali kuran vatandaşlar için önemli düzenlemeler yapmaya devam ediyor. SGK'nın yaptığı açıklamalar, SSK başlangıç tarihine bağlı olarak erken emekli olma imkanı sağlayan yeni fırsatlar sundu. 1995, 2005, 2015 ve diğer tarihlerde sigorta girişi yapanlar, belirli koşullar altında erken emeklilik hakkı kazanabilecek. Peki, kimler bu avantajlardan yararlanabilecek? İşte erken emeklilik için detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilikle ilgili yaptığı açıklamalarla binlerce çalışanın dikkatini çekiyor. Özellikle 1995-2015 yılları arasında SSK başlangıcı yapmış olanlar ve diğer tarihlerde sigorta girişi yapan vatandaşlar, yeni düzenlemelerle erken emeklilik hakkı kazanma şansını elde edebilecek. SGK’nın yaptığı duyurularda, 2160 ve 3600 gün prim ödeme süresiyle erken emekliliğin kapıda olduğu vurgulandı. Peki, hangi durumlar erken emekliliği mümkün kılıyor? 2160 ve 3600 gün prim ödeyerek kimler bu fırsattan faydalanabilecek? İşte detaylar…
SGK DUYURDU: ERKEN EMEKLİLİK İMKANLARI
SGK, 15 yıl ve 3600 günden başlayarak erken emeklilik imkanı oluşabildiğini açıkladı. Ancak bu hak, engelli çalışan bireyler için tanınıyor. Bu noktada yüzde 40 ve üstü engelin bulunması gerekiyor. Öte yandan SGK tarafından duyurulan bu hakta yaş şartı aranmıyor. Bunun sonucunda ise SSK giriş tarihinin önemli olmadığı sonucu çıkıyor. Peki, SGK başka hangi durumlarda erken emeklilik sağlıyor? Aşağıda erken emekli olunabilecek durumlardan bazıları yer alıyor.
MALULEN ERKEN EMEKLİLİK
Bazı durumlar neticesinde malulen erken emekli olma imkanı sağlanabiliyor.
Peki, malulen emeklilik nedir?
Çalışma hayatına girdikten sonra herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp yaşadığı tespit edilenler, iş kazası/meslek hastalığı sebebi ile meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 60 ve üzerinde olanlar sigortalılar malul sayılıyorlar.
Malulen erken emeklilik imkanı için 10 yıllık sigortalılık süresinin ve 1800 gün prim gününün doldurulmuş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra başkasının bakımına muhtaç şekilde malul kalanlar için 10 yıllık sigortalılık süresi aranmadığı belirtiliyor. Bu durumda 1800 prim gününün yeterli olduğu söyleniyor.
ANNELER İÇİN HAK VE ASKERLİĞİ GERİYE ÇEKME
Sigortalı çalışan anneler de bazı durumlarda erken emeklilik imkanı elde edebiliyorlar. Bu noktada 2160 gün (6 yıl) borçlanmayla emekli olma hakkı sağlanabiliyor. Bu doğrultuda sigortalı çalışan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanmayla prim ve yaş şartlarını doldurduklarında emekli olabiliyorlar.
Öte yandan sigorta girişini askerlik görevinden sonra yaptıran kişiler, yaşlarını geriye çekme imkanı elde edebiliyorlar. Bu durumun sonucunda prim kazanma imkanı da oluşabiliyor.
Not: Emeklilik ile ilgili ve diğer konular hakkında daha detaylı bilgi almak için SGK ile iletişime geçilmesi gerekir.