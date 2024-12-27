SGK SON DAKİKA DUYURDU: "Emekliliğim iptal edildi" durumuyla karşılaşabilirsiniz! Tek tek tespit edilecek

Emeklilik primleri ödenirken fiili çalışma şartı aranıyor, ancak 'hatır sigortası' uygulamaları büyük risk oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl resmi kayıtlara göre 88 bin 455 sahte sigortalı tespit edildi. Hizmet dökümünüzü kontrol ederek sahte sigorta mağduru olmamak için dikkatli olmak gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından durumun tespiti halinde emeklilik maaşları iptal edilebiliyor.
"Emekliliğim iptal edildi" veya "Sigorta günlerim geçersiz sayıldı" gibi ifadelerin temel nedeni sahte sigorta uygulamaları. Bilerek ya da dolandırıcıların tuzağına düşerek bu yanlışa sürüklenenler, emeklilik haklarından mahrum kalıyor. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için sigorta işlemlerini resmi ve güvenilir kurumlardan yaptırmak büyük önem taşıyor.
Emeklilik ve Sigorta Günlerinizin Geçersiz Olmaması İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
Çevremizde sıkça duyduğumuz "Emekliliğim iptal edildi" ya da "Sigorta günlerim geçersiz sayıldı" gibi ifadelerin arkasında genellikle sahte sigorta işlemleri yatıyor. Hem farkında olmadan hem de bilinçli olarak bu hataya düşenlerin sayısı, sanıldığından daha fazla. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri, bu sorunun ne kadar yaygın olduğunu tespit etmekte ve bu konuda ciddi denetimler yapmaktadır.
Sahte Sigorta ve İşyerlerinin Tespiti
Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Şahin’in açıklamalarına göre, 2023 yılı içerisinde SGK denetmenleri 1.533 sahte işyeri ve 88.455 sahte sigortalı tespit etti. Bu denetimler, SGK'nın veri tabanındaki bilgiler ve yapılan ihbarlar ışığında gerçekleştirilerek, sahte sigorta ve işyeri bildirimleri ortaya çıkarılmaktadır.
Fiili Çalışma Zorunluluğu
Emeklilik için prim ödemelerinin yanı sıra, fiilen çalışma şartı da bulunmaktadır. Yalnızca prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanmak mümkün değildir. Bu tür sahte sigorta işlemleri, halk arasında "hatır sigortası" olarak bilinse de, gelecekte ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle e-Devlet üzerinden hizmet dökümünüzü düzenli olarak kontrol ederek, sahte sigorta işlemlerini önleyebilirsiniz.
Hizmet Dökümünde Yer Alan Kodların Anlamı
Hizmet dökümünüzde bazı harfler yer alıyorsa, bunları dikkatle incelemeniz gerekir. SGK, sahte sigorta bildirimlerini engellemek amacıyla işyerlerini "S" (Sahte işyeri), "Ş" (Şüpheli işyeri) ve "K" (Kontrollü işyeri) kodlarıyla işaretlemektedir. Özellikle "Ş" harfi, işyerinin şüpheli olduğunu ve denetim yapılacağını gösterir.
Eğer yapılan denetim sonucunda sahte sigorta bildirimi tespit edilirse, işyerinin kodu "S" olarak değişir ve bu durumda yapılan tüm sigorta bildirimleri iptal edilir.
Maaşınızın Kesilme Riski
SGK tarafından denetim altına alınan işyerleri, denetim süreci boyunca "Ş" kodunu taşır. Eğer yapılan denetim sonucunda bu işyerinin sahte olduğu belirlenirse, o işyerinden yapılan tüm sigorta bildirimleri geçersiz sayılır. Bu durumda sigortalı çalışanların emeklilik hakları kaybolur ve aylıkları kesilebilir. Ancak, fiili çalışma ile yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır. Bu nedenle, durumunuzu öğrenmek için en yakın SGK müdürlüğüne başvurup süreci takip edebilirsiniz.
Önemli Uyarılar
Fiili Çalışma Şartına Uyun: Kendinizi ya da bir yakınınızı, fiilen çalışmadığı bir işyerinde sigortalı göstermeyin.
Hatır Sigortasından Kaçının: İşverenler, çalışmayan kişileri işyerinde çalışıyormuş gibi göstermemelidir. Aksi halde primler silinir ve cezai işlem uygulanır.
Dolandırıcılara Dikkat Edin: Sigortalı yapma vaadiyle sizden para talep eden dolandırıcılara itibar etmeyin.
Hizmet Dökümünüzü Kontrol Edin: e-Devlet üzerinden hizmet dökümünüzü düzenli olarak kontrol ederek primlerinizi takip edin.
Fiili Çalışma Gerekliliğini Unutmayın: Emeklilik hakkı kazanabilmek için fiili çalışma şartını yerine getirin.