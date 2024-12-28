SGK SON DAKİKA DUYURDU: "Emekliliğim iptal edildi" durumuyla karşılaşabilirsiniz!

Maaşınızın Kesilme Riski

SGK tarafından denetim altına alınan işyerleri, denetim süreci boyunca "Ş" kodunu taşır. Eğer yapılan denetim sonucunda bu işyerinin sahte olduğu belirlenirse, o işyerinden yapılan tüm sigorta bildirimleri geçersiz sayılır. Bu durumda sigortalı çalışanların emeklilik hakları kaybolur ve aylıkları kesilebilir. Ancak, fiili çalışma ile yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır. Bu nedenle, durumunuzu öğrenmek için en yakın SGK müdürlüğüne başvurup süreci takip edebilirsiniz.