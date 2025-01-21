Sıfır otomobilde yılın ilk kampanyası geldi: Fiyatları 500 bin TL'de kredide faizi sıfırladılar

Chery’den 300 bin TL destek

Chery, ocak ayında yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere sıfır faizli avantajlı kredi imkânları sağlıyor. Bu kapsamda, üst düzey teknolojisi ve akıllı sürüş destek sistemleri ile donatılan TIGGO 8 Pro Max modelinde 300 bin TL 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi veya 100 bin TL’ye varan nakit indirimi bulunuyor. OMODA 5 PRO için 300 bin TL 12 vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi ile birlikte kullanılabilen 178 bin TL’ye varan nakit indirim imkânı sağlanıyor. Chery TIGGO 7 Pro Max modelinde ise 300 bin TL 12 vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi ve 159 bin 800 TL’ye varan nakit indirim olanakları sunuluyor! Bununla birlikte tüm Chery modelleri, 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiyle dikkat çekiyor.