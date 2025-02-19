Siirt Valiliğinden tatil açıklaması: Yarın 20 Şubat okullar tatil mi?

Siirt'te akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışının ardından son dakika tatil açıklaması Siirt Valiliğinden yapıldı. Ülke genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte tatil haberleri de peş peşe geliyor. Peki Siirt'te yarın 20 Şubat okullar tatil mi? Hangi ilçelerde tatil var?
Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında Siirt'te de kar yağışı etkili oluyor. Hem velilerin hem de öğrencilerin merakla beklediği kar tatili haberi ise Siirt Valiliğinden yapıldı. İşte son dakika Siirt için kar tatili açıklamaları.
SİİRT'TE YARIN 20 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kızılkaya, paylaşımında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerimizde 20 Şubat 2025 tarihinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim" ifadelerine yer verdi.
SİİRT VALİLİĞİNDEN KAR YAĞIŞI UYARISI
Siirt Valiliği, kent genelinde 19-26 Şubat tarihlerinde yoğun kar yağışı beklendiği duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerinde kuvvetli yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.