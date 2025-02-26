Sinop'ta yarın 27 Şubat okullar tatil edildi mi? Valilik açıklaması var mı?





SİNOPTA OKULLAR TATİL Mİ? 27 ŞUBAT





Sinop'ta etkili olan kar yağışı sonrası, mevcut kar örtüsü, buzlanma ve don nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.





Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 27 Şubat 2025 Perşembe günü bazı kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.





Valilikten yapılan duyuruya göre, Ayancık, Dikmen, Gerze ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitim - öğretime bir gün ara verildi. Ayrıca, Merkez İlçeye bağlı; Sazlı, Akbaş, Göller, Türkmen, Tepealtı, Eğmir, Ahlatçık, Boyalıca, Tıngır, Oğuzeli, Kirençukuru, Erikli, Karapınar, Kozcuğaz ve Taypaklı köyleri ile Erfelek İlçesine bağlı; Avlağısökü, Aydınlar, Çayır, Gökçebel, Himmetoğlu, Hürremşah, Kazmasökü, Ormantepe, Sarıboğa, Sorgun ve Tatlıca köylerinde taşımalı eğitim - öğretime bir gün ara verildi.





Ayrıca, Erfelek İlçesine bağlı; Avlağısökü, Aydınlar, Çayır, Gökçebel, Himmetoğlu, Hürremşah, Kazmasökü, Ormantepe, Sarıboğa, Sorgun ve Tatlıca köylerinde; görev yapan veya ikamet eden kamu görevlisi engelliler ve hamileler de idari izin kapsamına alındı.