Sinop’ta kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Türkeli ve Boyabat’ta bugün okullar tatil edildi. Kar tatili yapan öğrenciler Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? sorusuna yanıt arıyor.
Sinop’ta yoğun kar yağışı nedeniyle Merkez ilçede 4, Ayancık'ta 12, Boyabat'ta 36, Durağan'da 3, Erfelek'te 21, Gerze'de 4 ve Saraydüzü’nde 3 olmak üzere toplam 83 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Sinop Valiliği’nden yapılan paylaşımda, "Kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarında Özel İdare ekiplerimiz tarafından yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor" denildi. Sinop’ta dün saat 17.00 itibarıyla kapalı köy sayısı 24 olarak açıklanmıştı.
Yapılan meteorolojik değerlendirme sonrasında oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bugün Türkeli ve Boyabat’ta eğitime ara verildi. Peki Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?
Sinop’ta yarın okullar tatil mi?
13 Şubat Perşembe Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? sorusuna hem öğrenciler hem de veliler yanıt arıyor. Sinop Valiliği yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Sinop’ta bazı ilçe ve köylerde bugün eğitime ara verilmişti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde, Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan,
Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra aynı ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitim, öğretime ara verilmiştir." Ayancık Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 13 Şubat Perşembe günü Sinop'ta parçalı bulutlu yer yer yağış beklenmekte. Gün içinde en yüksek sıcaklık 8°C, en düşük ise 5°C olacaktır.