TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in son durumu, sağlık durumu merak ediliyor. Yaklaşık 10 saat süren zorlu operasyonun ardından Önder yoğun bakıma alındı. Hastane başhekimi yaptığı açıklamada "Ameliyat 12 saat sürdü, yoğun bakımda. Ölüm riski çok yüksek." dedi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan biri de yaptığı açıklamada "Hem aort yırtığı hem de kalp krizi olmuş. Son zamanlarda gördüğüm en ağır vakaydı" ifadelerini kullandı. Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Yoğun bakımda mı? Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı nedir, kimdir, kaç yaşında? Ameliyat sonrası son durumu hakkında açıklama
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. Yaklaşık 10 saat süren zorlu operasyonun ardından hastane başhakimi ve doktorundan açıklama geldi. İşte Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son durum hakkında açıklama yapılan açıklama...
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde kalp rahatsızlığı geçirdiği tespit edilen Önder, acil serviste tedavi altına alındı.
HEM YIRTIK HEM DE KALP KRİZİ
Ameliyata giren Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise, "Aort diseksiyonu zaten kalp damar cerrahisinin en ileri patolojilerinden biridir ama bir şey ilave etmek istiyorum. Diseksiyon geri gelmiş de durumdaydı. Sağ koroner damar, kalbi besleyen damarlardan biridir, diseksiyonun içinde kalmış. Aynı zamanda koronerin ağzında bir yırtık da vardı. Muhtemelen Sırrı Bey'in 112 Acil geldiğinde şikayetini söyleyip yere yığılma sebeplerinden birisi de buydu. Kalp krizi de eklenmiş. Hepsini düzelttik fakat kalp çok darbe yediğinden biraz dinlendirdik kalbi. Kanama kontrolü yaptık. ECMO desteği derken 12 saati buldu ameliyat" dedi.
"GELDİĞİNDE KALP VE DOLAŞIMI DURMUŞTU"
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin doktorlar son durumu açıkladı.
Önder'in son sağlık durumu hakkında hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Sayın Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe eşliğinde hastanemize ulaştırıldı dün gece. Acil servisimizde 10 dakikalık kalp masajı sonrası nabız alınmıştır. 23.05'te hastamız nabız ve dolaşımı durdu, kalp masajı yapıldı. 23,35'te operasyon yapıldı ve 12 saat sürdü operasyon. Aort kapağı değiştirilmiştir. Tüm aortayı etkileyen bu durum bizim en büyük operasyonlarımızdan biridir. Ölüm riski yüksek olan ameliyattır.12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakım ünitemize alındı. Hayati riski devam etmektedir. Şu dakikalarda hepimizi nöroloji tablosunu takip ediyoruz. Hepimiz sabırla bekleyeceğiz." dedi.
DEM Parti'den Önder hakkında açıklama yapıldı
DEM Partili Ayşegül Doğan tarafından hastane önünde yapılan son açıklama şu şekilde; Cumhurbaşkanı süreci yakından takip ediyor. Henüz ameliyat tamamlanmadı, doktorlar zaten yaptıkları açıklamada öngördükleri sürenin uzun bir süre olduklarını söylemişlerdi. Bize ulaşan bilgiler bu yönde, ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin, doktorlar gerekli açıklamayı yapacaktır ameliyatın nasıl geçtiğiyle ilgili. Sevgili Önder çok zor zamanların insanı, yüreği çok zor zamanlara dayanmış, ağır zamanlar görmüş geçirmiş ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar yüklenmiş bir insan. Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değil, ameliyatın zor ve uzun geçmesi bekleniyordu zaten. Büyük bir umutla bekliyoruz size iyi haberler vermeyi. Bizimle birlikte olduğunuz için ve bu süre boyunca da göstermiş olduğunuz dayanışma için teşekkür ederiz. Bu dayanışma Sırrı Süreyya Önder’in kaldığı yerden koşturduğu barış için yüreğini oradan kaldıracak. Bilgi aldıkça ara ara sizlerle paylaşacağız.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Davut Gül'den Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Tuncer Bakırhan ve hastane yetkilileriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakırhan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, hastane yetkililerinden Önder'in son durumu hakkında bilgi aldı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?
Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman'da doğdu.
Sinemacı, Yönetmen, Senarist Sırrı Süreyya Önder lise mezunudur. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.
Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır.
24'üncü dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi.
24'üncü dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26'ncı dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.
Halen TBMM Başkanvekili olan Önder, 1 çocuk babasıdır.