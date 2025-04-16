HEM YIRTIK HEM DE KALP KRİZİ

Ameliyata giren Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise, "Aort diseksiyonu zaten kalp damar cerrahisinin en ileri patolojilerinden biridir ama bir şey ilave etmek istiyorum. Diseksiyon geri gelmiş de durumdaydı. Sağ koroner damar, kalbi besleyen damarlardan biridir, diseksiyonun içinde kalmış. Aynı zamanda koronerin ağzında bir yırtık da vardı. Muhtemelen Sırrı Bey'in 112 Acil geldiğinde şikayetini söyleyip yere yığılma sebeplerinden birisi de buydu. Kalp krizi de eklenmiş. Hepsini düzelttik fakat kalp çok darbe yediğinden biraz dinlendirdik kalbi. Kanama kontrolü yaptık. ECMO desteği derken 12 saati buldu ameliyat" dedi.





"GELDİĞİNDE KALP VE DOLAŞIMI DURMUŞTU"

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin doktorlar son durumu açıkladı.

Önder'in son sağlık durumu hakkında hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Sayın Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe eşliğinde hastanemize ulaştırıldı dün gece. Acil servisimizde 10 dakikalık kalp masajı sonrası nabız alınmıştır. 23.05'te hastamız nabız ve dolaşımı durdu, kalp masajı yapıldı. 23,35'te operasyon yapıldı ve 12 saat sürdü operasyon. Aort kapağı değiştirilmiştir. Tüm aortayı etkileyen bu durum bizim en büyük operasyonlarımızdan biridir. Ölüm riski yüksek olan ameliyattır.12 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakım ünitemize alındı. Hayati riski devam etmektedir. Şu dakikalarda hepimizi nöroloji tablosunu takip ediyoruz. Hepimiz sabırla bekleyeceğiz." dedi.



