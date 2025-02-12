Sivas'ta etkili olması beklenen kar yağışının ardından valilikten açıklama yapıldı. Yurdun önemli bölümünde etkisini sürdüren kar yağışının ardından Sivas'ta da kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor. Öğrenciler ise kar yağışının ardından okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Peki Sivas'ta yarın okullar tatil mi?
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, Sivas'ta kar yağışının gece saatlerinde başlaması ve sabah saatlerinde ise kuvvetli şekilde olacağı uyarıları yapıldı. Kar yağışının etkili olması beklenen Sivas'ta okulların da tatil edildiği valilik tarafından duyuruldu. İşte Sivas Valiliğinden yapılan tatil açıklaması.
SİVAS'TA YARIN 13 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Sivas'ta yarın beklenen kar nedeniyle il genelinde okullar 13 Şubat için 1 gün süreyle tatil edildi.
Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde gece saatlerinde başlaması ve sabah saatlerinde kuvvetli şekilde etkisini artırması tahmin edilen karın ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayına neden olabileceği belirtilerek,
"Muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki aşağıda açıklanan duruma uyan kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel, malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.