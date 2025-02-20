Birçok bölgede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle köy yolları kapandı, kent merkezlerinde ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde bugün okullar da tatil edildi. Kar tatili olan iller arasında Sivas da yer aldı. Valilik açıklaması sonrası bugün tatil yapan öğrenciler Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı? sorusuna yanıt arıyor.
Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle tarihi kent meydanı karla kaplandı. Sivas'ta etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ederken Sivas Belediyesi ekipleri de şehir içi ulaşımın aksamaması adına 55 araç ve 178 personel ile 7 gün 24 saat görev yapıyor. Sivas Valiliği il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışı nedeniyle Sivas merkez ve ilçelerinde bugün okullar tatil edilmişti. Peki Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma Valilik kar tatili açıklaması geldi mi?
Sivas'ta yarın okullar tatil mi?
21 Şubat Cuma günü Sivas merkez ve ilçelerinde okulların tatil olduğuna dair Sivas Valiliğinden açıklama gelmedi. Sivas'ta bugün okullar tatil edilmişti
Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle il merkezi ve ilçelerde kuvvetli buzlanma meydana gelmesinin tahmin edildiği belirtildi.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.