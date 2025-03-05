Kampanya kapsamında ŞOK Marketler, 31 Mart'a kadar 100 ürünü, geçen yılın mart ayı fiyatlarıyla satışa sunuyor. Zeytin, kaşar peyniri, mercimek, kuru fasulye ve zeytinyağı gibi temel gıda ve çamaşır suyu gibi hijyen ürünleri, bu kapsamda geçen yılın fiyatlarıyla raflarda yer alıyor. Kampanyaya dahil tüm ürünler ise şirketin internet sitesinde incelenebiliyor.