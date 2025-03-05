Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ŞOK marketten ramazan kampanyası: Zeytinyağı, peyniri, mercimek, kuru fasulye… 100 ürünü 2024 fiyatlarıyla satışa sundu

ŞOK marketten ramazan kampanyası: Zeytinyağı, peyniri, mercimek, kuru fasulye… 100 ürünü 2024 fiyatlarıyla satışa sundu

11:045/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>ŞOK aktüel ürünler kataloğu</p>
ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK Marketler, indirim kampanyası kapsamında, ramazan ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü 2024 mart fiyatlarıyla satışa sunuyor. Kampanya kapsamında, Zeytin, kaşar peyniri, mercimek, kuru fasulye ve zeytinyağı gibi temel gıda ve çamaşır suyu gibi hijyen ürünleri, bu kapsamda geçen yılın fiyatlarıyla raflarda yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK Marketler, indirim kampanyası kapsamında, ramazan ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü 2024 mart fiyatlarıyla satışa sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, mart ayı boyunca 100 temel ihtiyaç ürününde düzenlediği kampanyayla bütçelere destek oluyor.

Kampanya kapsamında ŞOK Marketler, 31 Mart'a kadar 100 ürünü, geçen yılın mart ayı fiyatlarıyla satışa sunuyor. Zeytin, kaşar peyniri, mercimek, kuru fasulye ve zeytinyağı gibi temel gıda ve çamaşır suyu gibi hijyen ürünleri, bu kapsamda geçen yılın fiyatlarıyla raflarda yer alıyor. Kampanyaya dahil tüm ürünler ise şirketin internet sitesinde incelenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, ramazanın birlik ve dayanışma ayı olduğunu, 100 temel ihtiyaç ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunarak müşterilerin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Demirel, 'Paylaştıkça bereketin arttığına inandığımız bu kıymetli ayda, her zaman olduğu gibi ülkemiz ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ramazanın ülkemize ve milletimize huzur getirmesini temenni ederiz.' ifadelerini kullandı. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi

#ŞOK
#ŞOK Market
#ŞOK aktüel ürünler kataloğu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ duyurdu: 5 Mart Çarşamba bugün su kesintisi olan ilçe mahalle ve sokaklar...