ŞOK, 24 Eylül–7 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Çarşamba günü itibarıyla başlayan kampanyada; mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine, ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine, evcil hayvan mamalarından teknolojik cihazlara kadar geniş yelpazede indirimli ürünler yer alıyor. Katalogda dikkat çeken fırsatlar arasında 6.499 TL’den satışa sunulan Alpina Siyah Cam Ankastre Set ve 1.999 TL fiyat etiketiyle öne çıkan Fakir My Chef Quadro Blender Set (Kum Beji) bulunuyor. İşte, merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğunun indirim listesi.
ŞOK AKTÜEL İNDİRİM ÜRÜNLER KATALOĞU
HWP 1-17 Çamaşır Makinesi (14 KG) - 22.999 TL
HW 1-17 Wi - Fi Çamaşır Makinesi (10 KG) - 16.399 TL
HF 8 Programlı Wi-Fi Bulaşık Makinesi - 17.899 TL
Alpina Siyah Cam Ankastre Set: 6.499 TL
Fakir My Chef Quadro Blender Set (Kum Beji): 1.999 TL
Range Fixroll Hamur Yoğurma Makinesi: 3.499 TL
Arzum Çay Makinesi: 1.599 TL
Arzum Filtre Kahve Makinesi: 1.699 TL
Fakir Range Köz Türk Kahve Makinesi: 999 TL
Kiwi Kahve Baharat Öğütücü: 599 TL
Kiwi Şarjlı Su Pompası: 329 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 899 TL
Altus Cam Kettle: 899 TL
Sinbo Tost Makinesi: 499 TL
Mis Tam Yağı Tost Peyniri 315 TL
Mis Yoğurt Yarım Yağlı 85 TL
Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 65 TL
Lio Salamura Siyah Zeytin 99 TL
Lio Salamura Siyah Zeytin 39,90 TL
Piyale Tam Buğday Un 62,90 TL
Anadolu Mutfağı Dermason Kuru Fasulye 52,90 TL
Kaffka Dibek Kahvesi 49,90 TL
Ülker Rondo Kremalı Bisküvi 811 g – 68,90 TL
LAV Kahve Fincanları: 299 TL
LAV Gül Çay Seti: 269 TL
LAV Su Bardağı: 75 TL
LAV Kulplu Bardak:1OO TL
LAV Sunum Tabağı: 25 TL
LAV Kahve Yanı Su Bardağı: 75 TL
Açılabilir Sürgülü Bulaşıklık: 189 TL
Kapaklı Baharatlık Seti (6'lı): 249 TL
Limon Ezici: 5O TL
Kesim Panosu: 50 TL
Kristal Çay Kutusu Organizeri: 100 TL
Sarar Çift Kişilik Pamuklu Battaniye: 289 TL
Sarar Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: 269 TL
Çift Kişilik Baskılı Yorgan: 479 TL
Tek Kişilik Baskılı Yorgan: 399 TL
Işık Geçirmez Fon Perde: 269 TL
Silikon Mikro Yastık: 109 TL
Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti: 499 TL
Dinarsu Welsoft Kalp Desenli TV Battaniyesi: 299 TL
Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf: 179 TL
Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf: 149 TL
Viskon Tek Alt (Kadın): 179 TL
Kalp Desenli Pijama Takımı (Kadın): 349 TL
İç Çamaşırları: 75 - 89 TL
Kalp Nakışlı Terlik: 199 TL
Aksesuarlar
Mekanizmalı Kartlık: 159 TL
Kadın Para Çantası: 149 TL
Kadın Omuz Çantası: 399 TL