11:4624/09/2025, Çarşamba
ŞOK, 24 Eylül–7 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Çarşamba günü itibarıyla başlayan kampanyada; mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine, ev tekstilinden kişisel bakım ürünlerine, evcil hayvan mamalarından teknolojik cihazlara kadar geniş yelpazede indirimli ürünler yer alıyor. Katalogda dikkat çeken fırsatlar arasında 6.499 TL’den satışa sunulan Alpina Siyah Cam Ankastre Set ve 1.999 TL fiyat etiketiyle öne çıkan Fakir My Chef Quadro Blender Set (Kum Beji) bulunuyor. İşte, merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğunun indirim listesi.

ŞOK 24 Eylül-7 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da ŞOK'ta beyaz eşyadan, küçük mutfak aletlerine, gıda ürünlerinden, temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede indirim fırsatları sunuluyor. Bütçesine uygun alışveriş planı yapanlar, kataloğun tamamını incelemek istiyor. 24 Eylül ŞOK aktüel ürünlerde Range Fixroll Hamur Yoğurma Makinesi 3.499 TL, 14 Kg 1400 Çamaşır Makinesi 22.999 TL'den satışta. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi.

HWP 1-17 Çamaşır Makinesi (14 KG) - 22.999 TL

HW 1-17 Wi - Fi Çamaşır Makinesi (10 KG) - 16.399 TL

HF 8 Programlı Wi-Fi Bulaşık Makinesi - 17.899 TL

Alpina Siyah Cam Ankastre Set: 6.499 TL

Fakir My Chef Quadro Blender Set (Kum Beji): 1.999 TL

Range Fixroll Hamur Yoğurma Makinesi: 3.499 TL

Arzum Çay Makinesi: 1.599 TL

Arzum Filtre Kahve Makinesi: 1.699 TL

Fakir Range Köz Türk Kahve Makinesi: 999 TL

Kiwi Kahve Baharat Öğütücü: 599 TL

Kiwi Şarjlı Su Pompası: 329 TL

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici: 899 TL

Altus Cam Kettle: 899 TL

Sinbo Tost Makinesi: 499 TL

Mis Tam Yağı Tost Peyniri 315 TL

Mis Yoğurt Yarım Yağlı 85 TL

Mis Tam Yağlı Kaşar Peyniri 65 TL

Lio Salamura Siyah Zeytin 99 TL

Lio Salamura Siyah Zeytin 39,90 TL

Piyale Tam Buğday Un 62,90 TL

Anadolu Mutfağı Dermason Kuru Fasulye 52,90 TL

Kaffka Dibek Kahvesi 49,90 TL

Ülker Rondo Kremalı Bisküvi 811 g – 68,90 TL

LAV Kahve Fincanları: 299 TL

LAV Gül Çay Seti: 269 TL

LAV Su Bardağı: 75 TL

LAV Kulplu Bardak:1OO TL

LAV Sunum Tabağı: 25 TL

LAV Kahve Yanı Su Bardağı: 75 TL

Açılabilir Sürgülü Bulaşıklık: 189 TL

Kapaklı Baharatlık Seti (6'lı): 249 TL

Limon Ezici: 5O TL

Kesim Panosu: 50 TL

Kristal Çay Kutusu Organizeri: 100 TL

Sarar Çift Kişilik Pamuklu Battaniye: 289 TL

Sarar Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: 269 TL

Çift Kişilik Baskılı Yorgan: 479 TL

Tek Kişilik Baskılı Yorgan: 399 TL

Işık Geçirmez Fon Perde: 269 TL

Silikon Mikro Yastık: 109 TL

Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti: 499 TL

Dinarsu Welsoft Kalp Desenli TV Battaniyesi: 299 TL

Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf: 179 TL

Tek Kişilik Penye Lastikli Çarşaf: 149 TL

Viskon Tek Alt (Kadın): 179 TL

Kalp Desenli Pijama Takımı (Kadın): 349 TL

İç Çamaşırları: 75 - 89 TL

Kalp Nakışlı Terlik: 199 TL

Aksesuarlar

Mekanizmalı Kartlık: 159 TL

Kadın Para Çantası: 149 TL

Kadın Omuz Çantası: 399 TL

#ŞOK
#ŞOK aktüel
#şok indirimli ürünler
