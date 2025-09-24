ŞOK 24 Eylül-7 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da ŞOK'ta beyaz eşyadan, küçük mutfak aletlerine, gıda ürünlerinden, temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede indirim fırsatları sunuluyor. Bütçesine uygun alışveriş planı yapanlar, kataloğun tamamını incelemek istiyor. 24 Eylül ŞOK aktüel ürünlerde Range Fixroll Hamur Yoğurma Makinesi 3.499 TL, 14 Kg 1400 Çamaşır Makinesi 22.999 TL'den satışta. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi.