ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. ŞOK market 21 Mayıs Çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Bu hafta indirimde olan ürünler arasında cam ankastre Set, et kıyma makinesi, düdüklü tencere geldi. Peki Çarşamba günü ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 21 Mayıs ŞOK markette hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK market Çarşamba günü indirimleri...

1 /6 Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğ unda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu , her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK Market 21 Mayıs 2025 Çarşamba kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları ve fiyatları şu şekilde:

2 /6 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var? Alpina Cam Ankastre Set 6.499 TL Sinbo Et Kıyma Makinesi 1.899 TL Vivaldi Düdüklü Tencere 999 TL 4'lü Standlı Kesim Tahtası 499 TL Kasap Bıçağı 59.95 TL Satır 139 TL Bıçak Bileyici 75 TL Lüks Masa Örtüsü 249 TL

3 /6 750 g Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 119 TL 900 g Mis Süzme Yoğurt 84.50 TL 2 kg Piyale Un 37.50 TL

4 /6 3 kg Anadolu Mutfağı İri Salamura Tuzu 29.90 TL 2.5 kg Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 119 TL 100 g Tchibo Türk Kahvesi 49.90 TL 1 L MeySu Şeftali Elma Suyu 39.90 TL

5 /6 4'lü 1 L Pınar Yağlı Süt 119 TL Kent Şeker Çeşitleri 75 TL Ülker Şeker Çeşitleri 75 TL 1 L Ebru Limon Kolonyası 85 TL