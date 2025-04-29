ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. ŞOK market 30 Nisan Çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Bu hafta indirimde olan ürünler arasında halı koltuk yıkama makinesi, nevresim seti, şampuan, yumuşatıcı, deterjan yer alıyor. Peki Çarşamba günü ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 30 Nisan ŞOK markette hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK market Çarşamba günü indirimleri...

1 /6 Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğ unda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu , her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK Market 30 Nisan 2025 Çarşamba kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları ve fiyatları şu şekilde:

2 /6 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var? Çift Kişilik Ranforce Nevresim Seti 449 TL, Visco Dolgulu Yastık 199 TL, 2'li Kadın Transparan Çizgili Slip 75 TL, 2'li Kadın Dantelli Boxer 75 TL, Dantelli Bralet 100 TL, Kadın Dantel Detaylı Viskon Pijama Takımı 349 TL, Bornoz Seti 499 TL,

3 /6 Kadın Kurdele Aksesuarlı Viskon Pijama Takımı 349 TL, 2'li Emboss Banyo Paspas Seti 269 TL, Kadın Yüksek Taban Tokalı Terlik 119 TL, Kadın Çift Toka Triko Terlik 279 TL, Sinbo Halı Koltuk Yıkama Makinesi 2.999 TL 1000 gram Kellogs Cocopops Topları 99 TL,

4 /6 500 gram Tahsildaroğlu Lokum Kıvamında Klasik Beyaz Peynir 129 TL, 6'lı Ülker Çizi Kraker 45 TL, Sleepy Bebek Bezi Çeşitleri 85 TL, 1480 ml Omo Express Fresh Sıvı Deterjan Çeşitleri 149 TL Schafer Makarna Tabağı 89,95 TL, Schafer Seramik Baharatlık & Saklama Kabı 89,95 TL, Akdeniz Aile Boy Çaydanlık 699 TL, Paşabahçe Villa Patissere Kapaklı Servis Kasesi 129 TL,

5 /6 Paşabahçe Leia Meşrubat Bardağı 119 TL, 3'lü Paşabahçe Leia Su Bardağı 109 TL, 4'lü Paşabahçe Rain Kase 119 TL, 3'lü Paşabahçe Krosno Su Bardağı 169 TL, 3'lü Paşabahçe Krosno Meşruba Bardağı 179 TL, 18 Parça Seramik Çay Seti 599 TL, Ahşap Kapaklı Renkli Seramik Sunumluk / Kahvaltılık 249 TL, 6'lı Sweet Şeffaf Saklama Kabı 129 TL, 1520 cc Kilitli Cam Saklama Kabı 129 TL, 640 cc Kilitli Cam Saklama Kabı 89,95 TL,