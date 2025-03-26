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ŞOK aktüel ürünleri 26 Mart kataloğu: Bu hafta indirim reyonunda piknik masası, merdiven, sandalye ile balkon ve bahçe malzemeleri var

ŞOK aktüel ürünleri 26 Mart kataloğu: Bu hafta indirim reyonunda piknik masası, merdiven, sandalye ile balkon ve bahçe malzemeleri var

09:4726/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
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<p>ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu</p>
ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. 26 Mart Çarşamba günü piknik masası, merdiven, sandalye ile balkon ve bahçe malzemeleri var. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 26 Mart indirimli ürünler listesi.

Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu, her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta gelecek aktüel ürünler belli oldu. İşte ŞOK Aktüel Kataloğu Çarşamba ve fiyat listesi.

ŞOK Aktüel Kataloğu 26 Mart Çarşamba ve fiyat listesi

Regal 65R75U01 4K Ultra HD 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV - 23.599 TL

Regal 70R66QA11 4K Ultra HD 70" 178 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart QLED TV - 33.299 TL

Simfer Sr-2514 Çift Kapılı Buzdolabı - 10.599 TL

Hoover HF 3E53EOW-17 5 Programlı Bulaşık Makinesi - 10.599 TL



Piknik Masası Beyaz/Siyah Mermer - 399 TL

Rattan Tabure Antrasit/Koyu Kahve - 119 TL

Hasır Tabure - 79,95 TL

Royal Kare Masa - 499 TL

Rattan Sehpa - 199 TL

Bambu Koltuk - 399 TL

Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri - 209 TL

Johnson's Bebek Sabunu Sütlü - 24 TL

Baby Turco Doğadan Bebek Bezi 2'li Fırsat Paketi - 249 TL

Pia Banyo Lifi - 12,90 TL

Duru Duş Jeli Lavanta Bahçesi/Deniz Esintisi - 51,90 TL

Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri - 111 TL

Peros Soft Yumuşatıcı Lavanta Bahçesi/ Beyaz Çiçekler - 109 TL

Lio Salamura Siyah Zeytin 201-260 - 99 TL

Mis Yarım Yağlı Taze Peynir - 89 TL

Mis Tam Yağlı 3 Dilim İnek Peyniri - 129 TL

Mis Labne - 34,50 TL

Lezita Piliç Salam - 47 TL

Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı - 299 TL

Erpiliç Piliç Büfe Salam - 44 TL

Superfresh Elmalı Çıtır Rulo - 69 TL

Carte D’or Selection Dondurma Çeşitleri - 179 TL

Lipton Yellow Label Çay - 199 TL

Nergiz Saksı - 79,95

Sümbül Balkon Saksı - 59,95 TL

Askılı Makrome - 49,95 TL

Kemer Balkon Saksı - 69,95 TL

Bahçe Hortumu - 299 TL

Merdiven - 749 TL

Sümbül Sulama Kabı - 39,95 TL

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