İsrail-İran savaşında son durum tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. Orta Doğu'da terör estiren İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bugün başka bir boyuta taşındı. İsrail'in İran'a saldırılarına Amerika Birleşik Devletleri de katıldı. Binyamin Netanyahu'nun ABD'yi sıcak savaşa dahil etme çabalarına Trump 'onay' verdi. İran, İsraile'e füze saldırısı başlattı. İsrai'in güneyinde ve Tel-Aviv'de sirenler çalmaya başladı. ABD dışişlerinden dünya çapında 'uyuyan hücre' uyarısı. İsrail'in İran jetlerini vurma anları. İran'dan yeni karşı saldırı hamlesi geldi. Hürmüz Boğazı'nın kapanması gibi radikal senaryoların gerçekleşmesi de gündemde. İşte İsrail-İran savaşında dakika dakika gelişmeler...
İran, İsrail'e karşı füze saldırısı başlattı. İsrail acil durum sistemi Tel-Aviv ve Aşdot kentinin kuzeyindeki noktalarda kırmızı alarm verdi.
İRAN-İSRAİL SAVAŞINDA SON DURUM: ABD KATILDI
Siyonist lobinin ABD'yi savaşa dahil etme çabası sonuç verdi. ABD Başkanı Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık." ifadelerini kullanarak, bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları!
ABD'DEN VATANDAŞLARINA GÜVENLİK UYARISI
ABD Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısı, şiddet olayları ve protesto eylemleri riskine karşı dünya genelinde seyahat eden vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde küresel güvenlik uyarısı yayımladı.
İSRAİL BAŞKENT TAHRAN'I HEDEF ALDI
İsrail ordusu, İran’ın batısı ve başkent Tahran’da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi.
İRAN’DAN ABD’YE KARŞI MİSİLLEME KARARI
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Meclis'te İran Atom Enerjisi Ajansı ile Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey isimlerin de katıldığı bir toplantı yapıldığını açıkladı. Toplantıda, ABD'nin nükleer tesislere düzenlediği saldırıyla ilgili raporun sunulduğunu ve muhtemel hasarların incelendiğini belirten Rızayi, "Yetkililer, nükleer faaliyetlerin bu saldırıyla durdurulamayacağını vurguladı" dedi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de diplomatik faaliyetlerle ilgili bir rapor sunduğunu kaydeden Rızayi, "Ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) gözden geçirilmesi ve İran'ın bu antlaşmaya üye olmaması da üyelerin ortak talepleri arasında yer aldı ve bu taleplerin parlamento gündemine alınması planlanıyor" ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN YENİ KARŞI SALDIRI, İSRAİL'DE 'SIĞINAKLARDAN ÇIKMAYIN' UYARISI
İsrail'den gelen son dakika haberlere göre ülkenin kuzey bölgesinde sirenler çalıyor.
İran'ın son balistik füze saldırısı sırasında İsrail’in merkezinde, Kudüs bölgesinde ve güneydeki bazı yerleşim yerlerinde sirenler çaldı.
"HEDEFİMİZE ULAŞANA KADAR SALDIRILAR BİTMEYECEK"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceklerini ancak hedeflerine ulaşana kadar saldırıları bitirmeyeceklerini söyledi.
Basın toplantısında konuşan Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve ABD'nin İran nükleer tesislerini doğrudan hedef almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven Netanyahu, ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler." dedi.
Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız." ifadelerini kullandı.
İran'daki hedeflerine ulaşırlarsa saldırıları sürdürmeyeceklerini söyleyen Netanyahu, saldırıları gerekenden erken de sonlandırmayacaklarını belirtti.
Netanyahu, "görevi tamamlamaya çok yakın olduklarını ve hedeflere ulaşmaya odaklandıklarını" savundu.
İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumunun bulunduğu yer hakkında "ilginç bir istihbarata" sahip olduklarını iddia eden Netanyahu, İran'ın nükleer silaha erişmesinin önüne geçmenin yanı sıra en önemli amaçlarının İran'dan gelecek füze tehdidini ortadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.
Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların Abraham Anlaşmaları'nın genişlemesine yol açacağını ileri sürerek, "Hayal bile edemeyeceğimiz fırsatlar ortaya çıkacak. Bu, tektonik bir değişim." ifadelerini kullandı.
İRAN'DAN TRUMP'A UYUYAN HÜCRE TEHDİDİ
NBC'nin haberine göre, İran geçen hafta Kanada’daki G7 zirvesinde bir aracı vasıtasıyla Trump’a bir mesaj göndererek, saldırması halinde uyuyan hücrelerin harekete geçirilebileceği tehdidinde bulundu. Trump, o sırada İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, zirveden erken ayrılıp seçeneklerini değerlendirmek üzere Beyaz Saray'a dönmüştü.İç Güvenlik Bakanlığı, ayrıca, Trump’ın Pazar gecesi İran nükleer tesislerine düzenlediği saldırıya karşılık olarak, "ABD içindeki teröristlerin harekete geçebileceği olasılığına da vurgu yaptı. "Ülke içinde son zamanlarda yaşanan birçok terör saldırısının antisemitik ya da İsrail karşıtı duygularla gerçekleştiği göz önüne alındığında, süregelen İsrail-İran çatışması, ABD’de bireysel saldırı planlarının oluşmasına katkı sağlayabilir."
GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA
İran ile ABD arasında yaşanan gerilim, gözleri yeniden Hürmüz Boğazı’na çevirdi. Enerji naklinin ana arterlerinden biri olan bu dar geçit, olası bir kapanmayla küresel piyasaları etkileyebilir. Yetkililerden gelen açıklamalar, uluslararası camiada yakından izleniyor. Her gelişme, ekonomi ve diplomasi dengelerini etkileyebilecek potansiyele sahip
HÜRMÜZ BOĞAZI ÜZERİNE YENİ GERİLİMLER
İran parlamentosunda yer alan Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi İsmail Kevseri, boğazın olası kapatılmasının gündemde olduğunu açıkladı. Kevseri, bu adımın ihtiyaç halinde uygulamaya geçirilebileceğini ve stratejik bir seçenek olarak masada tutulduğunu ifade etti. Bu açıklama, bölgedeki siyasi tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. Açıklamalara göre bu tür kararların yürürlüğe girmesi, ulusal güvenlik organlarının onayını gerektiriyor.
Aynı zamanda İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan çıkma ihtimali de değerlendiriliyor. Yetkililer bu konuda henüz kesin bir karara varmamış olsa da, müzakereler devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda atılacak adımların hukuki ve siyasi zemine oturtulması gerektiği vurgulanıyor. Bölgede yaşanabilecek olası gelişmeler, küresel aktörlerin de dikkatini üzerinde toplamış durumda.
İsrail'den İran'ın 6 havaalanına saldırı, 15 uçak imha edildi
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın batısında, doğusunda ve merkezinde bulunan 6 havaalanına saldırı gerçekleştirildiğini duyurarak, "İran'da hava üstünlüğü sağlama çabası doğrultusunda rejime ait 15 savaş uçağı ve helikopter imha edildi" ifadelerini kullandı.
İsrail, hafta sonu ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasının ardından saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İran'da hava üstünlüğü sağlama çabası doğrultusunda rejime ait 15 savaş uçağı ve helikopter imha edildi. İran'ın batısında, doğusunda ve merkezinde bulunan rejime ait 6 havaalanına saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda pistler, yer altı sığınakları, 1 yakıt ikmal uçağı ve rejime ait F-14 ve F-5 uçakları ile 1 adet AH-1 taarruz helikopteri zarar gördü. İmha edilen uçaklar, Hava Kuvvetlerimize karşı kullanılacaktı. Hava Kuvvetleri, bu havaalanlarından havalanma imkanlarını ortadan kaldırarak İran ordusunun hava gücünü kesintiye uğrattı" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca IDF bir başka açıklamasında sabah saatlerinde Kirmanşah bölgesi yakınlarındaki balistik füze tesislerine gerçekleştirilen yeni bir saldırıya değinerek, "IDF, İsrail'e karşı kullanılan karadan karaya füze depolarını vurdu. Hava Kuvvetlerine ait 15'ten fazla jet, istihbarat hizmetinin isabetli yönlendirmesiyle saldırıyı gerçekleştirdi. IDF, İran rejiminin askeri altyapısına saldırılarını yoğunlaştırıyor ve İsrail devletinin güvenliği için şart olan hava üstünlüğü sağlanana kadar da devam edecektir" açıklamasını yaptı.