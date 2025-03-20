SOSYAL MEDYA ERİŞİM PROBLEMİ 20 MART 2025

Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Whatsapp ve TikTok platformlarına 19 Mart 2025 saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Yaşanan erişim problemine dair BTK tarafından alınmış bir karar bulunmamakla birlikte resmi bir açıklama da gelmedi. Öte yandan platformlara bant daraltma işlemine gidilmiş olabileceği ve bu nedenle de sosyal ağlara erişimde yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.