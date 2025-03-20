Instagram, Twitter, YouTube, TikTok ve WhatsApp'a erişim problemleri devam ediyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarına giriş yapmakta güçlük çekerken, "Instagram çöktü mü?", "Twitter ne zaman düzelecek?", "YouTube erişim sorunu var mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Kesintinin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sorun küresel çapta mı yoksa belirli bölgelerde mi yaşandığı merak ediliyor.
Instagram, Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorunu 20 Mart Perşembe günü de sürüyor. Kullanıcılar, sayfa yenileme hataları ve bağlantı problemleriyle karşılaşırken, sorunun kaynağına dair resmi bir açıklama bekleniyor. Kesintinin küresel mi yoksa bölgesel mi olduğu merak edilirken, platformlara giriş yapamayanlar hata tespit raporlarını araştırıyor.
SOSYAL MEDYA ERİŞİM PROBLEMİ 20 MART 2025
Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Whatsapp ve TikTok platformlarına 19 Mart 2025 saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Yaşanan erişim problemine dair BTK tarafından alınmış bir karar bulunmamakla birlikte resmi bir açıklama da gelmedi. Öte yandan platformlara bant daraltma işlemine gidilmiş olabileceği ve bu nedenle de sosyal ağlara erişimde yavaşlık yaşandığı tahmin ediliyor.
Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.
Sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim sorunu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.
INSTAGRAM KAPATILDI MI, ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'da son 24 saatte kaydedilen güncel verilere göre geçtiğimiz gün saat 06.00'dan itibaren Instagram'da geniş çaplı sorun yaşadı.
Yaşanan sorunun kapatılması veya erişim engeli getirilmesi gibi bir nedenden mi meydana geldiği merak edildi. Ancak Instagram için erişim engeli ve kapama kararı bulunmuyor. Yaşanan aksaklıkların bant daraltma işlemi nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor.
INSTAGRAM AÇILDI MI, SORUN GİDERİLDİ Mİ?
Instagram'da erişim ve akış yenileme sorun bildirimleri geçtiğimiz akşam saatlerinden itibaren kademeli olarak düşüşe geçti.
Gece yarısı saat 03.00'te tamamen sıfırlanan bildirimler devam etmekle birlikte genel olarak Instagram akış yenileme ve erişim sorunu bugün itibarıyla devam etmiyor. Kullanıcılar lokal bazda ve cihaz kaynaklı sorunlar dışında Instagram akışını yenileyip paylaşım yapabiliyor.