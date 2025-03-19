Sosyal medya ne zaman düzelecek? Twitter, İnstagram, Facebook, Youtube ne zaman açılacak? 19 Mart son dakika internet açıklamaları

"Sosyal medya ne zaman düzelecek? Twitter, İnstagram, Facebook, Youtube ne zaman açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’a erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar, profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını bildiriyor. Instagram’daki kesintinin nedeni henüz netlik kazanmazken, platformun ne zaman normale döneceği merak konusu oldu. Peki, 19 Mart Instagram çöktü mü? İşte erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler...