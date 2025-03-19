Milyonlarca kullanıcıya sahip popüler sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını ve hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildiriyor. Sorunun nedeni ve çözümüne dair resmi bir açıklama bekleniyor. Peki sosyal medya ne zaman düzelecek? Twitter, İnstagram, Facebook, Youtube ne zaman açılacak? 19 Mart son dakika internet açıklamaları
"Sosyal medya ne zaman düzelecek? Twitter, İnstagram, Facebook, Youtube ne zaman açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’a erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar, profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını bildiriyor. Instagram’daki kesintinin nedeni henüz netlik kazanmazken, platformun ne zaman normale döneceği merak konusu oldu. Peki, 19 Mart Instagram çöktü mü? İşte erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler...
INSTAGRAM, FACEBOOK, TİKTOK VE YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?
Sosyal medya platformlarında dünya genelinde geniş çaplı bir erişim sorunu yaşanıyor. Özellikle Instagram ve Facebook'ta meydana gelen bağlantı problemleri, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Amerika'daki milyonlarca kullanıcıyı etkiliyor.
Meta tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan sorunun sunucu kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Benzer şekilde, YouTube ve TikTok kullanıcıları da platformların yavaşladığını veya tamamen erişilemez hale geldiğini bildiriyor.
Türkiye veya küresel çapta internet altyapısında yaşanan sorunlar, erişim kesintilerine sebep olabilir.
INSTAGRAM VE YOUTUBE NE ZAMAN AÇILACAK?
Henüz Instagram, Facebook, TikTok ve YouTube'un ne zaman normale döneceğine dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak teknoloji uzmanları, bu tür küresel kesintilerin genellikle birkaç saat içinde giderildiğini belirtiyor. Resmi açıklamalar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.