Sosyal yardım ödemelerinde tablo değişti: 2025 Memur zammı ile yeni maaşlar... Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim aylığı

2025 yılı itibarıyla sosyal yardım ödemelerinde yapılacak artışlar, milyonlarca vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Memur maaş zammına paralel olarak, yaşlılık aylığı, engelli maaşı, evde bakım desteği ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de artış gerçekleşti. Peki sosyal yardım ödemeleri ne kadar oldu?
Yeni yılla birlikte sosyal yardım ödemelerinde yapılacak zamlar vatandaşların gündeminde. Memur maaş zammına paralel olarak Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi önemli desteklerde artış yapılması bekleniyor. İşte Ocak 2025’te yapılacak zamlarla ilgili merak edilen detaylar...
ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini açıkladı:
Yıllık enflasyon yüzde 44,38 olurken 6 aylık enflasyon 15,75 oldu.
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ
65 Yaş Aylığı
2024 Temmuz: 4.181,63 TL
Memur Zammı (%11,54): 4.664,19 TL
Evde Bakım Desteği
2024 Temmuz: 9.077,96 TL
Memur Zammı (%11,54): 10.125,56 TL
Kronik Hastalık Yardımı
2024 Temmuz: 9.077,96 TL
Memur Zammı (%11,54): 10.125,56 TL
Engelli Aylığı (%40-69)
2024 Temmuz: 3.338,06 TL
Memur Zammı (%11,54): 3.723,27 TL
Engelli Aylığı (%70 ve üzeri)
2024 Temmuz: 5.007,08 TL
Memur Zammı (%11,54): 5.584,90 TL
SED ÖDEMELERİ
Çocuk (Okul Öncesi)
2024 Temmuz: 4.312,03 TL
Memur Zammı (%11,54): 4.809,64 TL
Çocuk (İlköğretim)
2024 Temmuz: 6.468,05 TL
Memur Zammı (%11,54): 7.214,46 TL
Memur Zammı
2024 Temmuz: 6.899,25 TL
Memur Zammı (%11,54): 7.695,42 TL
Çocuk (Ortaöğretim Çağında Okumayan)
2024 Temmuz: 4.312,03 TL
Memur Zammı (%11,54): 4.809,64 TL
Çocuk (Yükseköğretim)
2024 Temmuz: 7.761,66 TL
Memur Zammı (%11,54): 8.657,36 TL
Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler
2024 Temmuz: 3.449,62 TL
Memur Zammı (%11,54): 3.847,71 TL