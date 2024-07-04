Sosyal yardım ödemelerinde tablo değişti: Memur zammı ile yeni maaşlar... Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim aylığı

Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zamdan nasibini aldı. %20.31'lik artışla birlikte:

Okul öncesi için ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya,

İlköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 liradan 6 bin 468 liraya,

Ortaöğretimde okuyan çocuk için 5 bin 782 liradan 6 bin 899 liraya,

Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6 bin 505 liradan 7 bin 761 liraya çıkacak.