Sosyal yardım ödemelerinde tablo değişti: Memur zammı ile yeni maaşlar... Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim aylığı

Sosyal yardım alanlara müjde! Milyonlarca vatandaşın gelirinin artacağı 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emekli ve memur maaşı zammı açıklandı. Emekli ve memur maaşlarındaki artışın yanı sıra evde bakım maaşı, dul ve yetim aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı da zamlandı. Peki, sosyal yardım ödemeleri ne kadar arttı? İşte Temmuz zammı sonrası zamlı evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı listesi...
Milyonlarca vatandaşın geliri artıyor! Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ve evde bakım yardımı ücretlerinde artış yaşandı. İşte yeni maaşlar ve ücretler...
PEKİ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İLE HANGİ MAAŞLAR DEĞİŞTİ?
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte pek çok maaş ve ücretlerde artışa gidildi.
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.
İŞTE KALEM KALEM YENİ VE ZAMLI MAAŞLAR!
65 YAŞ AYLIĞI 4 BİN LİRAYI AŞACAK
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 3 bin 504 liralık aylık, memur zammıyla birlikte 4 bin 181 liraya yükselecek.
EVDE BAKIM DESTEĞİ 9 BİN LİRAYI GEÇECEK
Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği de artacak. 7 bin 608 lira olan destek ödemesi, %19.31'lik artışla 9 bin 77 liraya ulaşacak.
ENGELLİ AYLIKLARINA DA ZAM GELDİ
Yüzde 40-69 engeli olan vatandaşlara ödenen 2 bin 797 liralık aylık, 3 bin 338 liraya çıkacak. Yüzde 70 ve üzeri engeli olan vatandaşların aylığı ise 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya yükselecek.
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI DA ARTTI
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık da memur zammıyla birlikte 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya ulaşacak.
HASTA YARDIMLARI VE SED ÖDEMELERİ DE GÜNCELLENDİ
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 7 bin 608 liralık yardım da 9 bin 77 liraya yükselecek.
Çocukların ailelerinin yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zamdan nasibini aldı. %20.31'lik artışla birlikte:
Okul öncesi için ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya,
İlköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 liradan 6 bin 468 liraya,
Ortaöğretimde okuyan çocuk için 5 bin 782 liradan 6 bin 899 liraya,
Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6 bin 505 liradan 7 bin 761 liraya çıkacak.
Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya, Kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2 bin 891 liradan 3 bin 449 liraya yükselecek.
HAZİRAN 2024 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamları açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Haziran'da aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda ise yüzde 71,6 olarak gerçekleşti. Böylece Mayıs ayında zirve yapan enflasyon, Haziran'da düşüş trendine girdi.
Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELDİ
Kıdem tazminatı tavanı da memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 35 bin 58 lira 58 kuruştan 41 bin 828 liraya ulaşacak. Çalışılan her yıl için damga vergisi kesilerek ödenecek tutar ise 41 bin 510 lira olacak.