Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri belli oldu mu, ne zaman? MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı?

2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamalarında mülakat sürecine geçilirken, adaylar sözlü sınav yerlerinin ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, branş bazında KPSS puan sıralamasına göre belirlenen adayları mülakata çağırdı. Her branş için ilan edilen kontenjanın üç katı kadar adayın katılacağı bu sözlü sınav öncesinde, sınav yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bakanlığın resmi açıklamasının ardından, adaylar sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sistem üzerinden görüntüleyebilecek.