Sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri belli oldu mu, ne zaman? MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik atamalarında gözler şimdi mülakat sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı öğretmen atama takvimi kapsamında, sözlü sınavlara katılacak adayların sınav merkezleri merakla bekleniyor. Adaylar, mülakat yerlerini e-Devlet üzerinden erişebilecekleri sınav giriş belgeleri aracılığıyla öğrenecek. Mülakat merkezlerine ilişkin detaylar ve açıklanma tarihi ise MEB tarafından duyurulacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.
2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamalarında mülakat sürecine geçilirken, adaylar sözlü sınav yerlerinin ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, branş bazında KPSS puan sıralamasına göre belirlenen adayları mülakata çağırdı. Her branş için ilan edilen kontenjanın üç katı kadar adayın katılacağı bu sözlü sınav öncesinde, sınav yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bakanlığın resmi açıklamasının ardından, adaylar sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sistem üzerinden görüntüleyebilecek.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı.
Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ 2025 AÇIKLANDI MI?
Sözlü sınav mülakat merkezleri, atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmadı.
MEB'den yapılan atama sonuçları açıklamasında "Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak." ifadeleri yer aldı.
Mülakat yerleri belli olduğunda haberimize eklenecektir.
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TEMMUZ'DA
Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise 13 Temmuz'da yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'nın sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.