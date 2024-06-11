20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için 20-31 Mayıs 2024 tarihinde başvurular alındı. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri son dakika erişime açıldı. Adayların sözlü sınav giriş belgeleri yayınlandı. Merakla beklenen sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Peki, sözlü sınavlar ne zaman yapılacak? İşte 2024 sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri sorgulama ekranı.

1 / 8 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması için kılavuz yayımlandı. Öğretmen atamalarında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri geçen ay tamamlandı. Bugün ise öğretmenlerin sözlü sınav yerleri açıklandı.

2 / 8 Peki Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? 20 bin öğretmen ataması sözlü sınavlar ne zaman başlıyor? İşte MEB mülakat yeri öğrenme ekranı

3 / 8 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.



4 / 8 Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve mülakat yerleri nasıl öğrenilir?

Adaylar, fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek. 2024 sözleşmeli öğretmen ataması için başvurularını gerçekleştiren adaylar sözlü sınava tabii tutulacak.

5 / 8 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabilecek. "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Giriş Belgesi"ne ulaşmak için meb.ai/hBv1pt internet adresini ziyaret ediniz." ifadeleri yer aldı.





6 / 8 TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

7 / 8 MEB ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ 2024

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması: 20 Mayıs -31 Mayıs Sözlü sınavlara alınacakların sınav merkezlerinin ilan edilmesi 10 Haziran 2024 Sözlü sınavların başlangıcı: 1 Temmuz 2024





