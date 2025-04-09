SPOTİFY NEDİR?

Spotify, müzik, podcast ve sesli kitap gibi dijital içerikleri dinlemenizi sağlayan bir müzik akış (streaming) platformudur. 2006 yılında İsveç'te kurulmuş ve günümüzde milyonlarca kullanıcıya hizmet vermektedir. Kullanıcılar, geniş bir müzik kütüphanesine erişebilir, çalma listeleri oluşturabilir, sanatçıları takip edebilir ve kişiselleştirilmiş öneriler alabilir.

Spotify'ın ücretsiz ve ücretli (Premium) olmak üzere iki farklı sürümü vardır. Ücretsiz sürümde reklamlarla birlikte sınırlı özellikler sunulurken, Premium abonelikle reklamsız dinleme, çevrimdışı mod ve daha yüksek ses kalitesi gibi avantajlar elde edersiniz. Uygulama, telefon, bilgisayar, tablet gibi birçok cihazda kullanılabilir ve müzikseverler arasında oldukça popülerdir.



