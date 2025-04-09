Spotify çöktü mü sorusu 9 Nisan Çarşamba günü itibarıyla merak ediliyor. Dünyanın en çok kullanılan müzik ve podcast dinleme uygulaması Spotfiy’da zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Down Detector'a binlerce kullanıcıdan şikayet bildirildi. Müzik yayın platformu, sorunları gidermek için çalışmalarına devam ediyor. İşte tüm detaylar!
Spotify, 9 Nisan 2025 sabahı dünya genelinde çöktü. Binlerce kullanıcı müzik akışının kesintiye uğradığını bildirirken hata raporu ortaya çıktı. Spotify kullanıcıları platformun ne zaman düzeleceğini takip ediyor.
SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
İsveç merkezli müzik ve podcast uygulaması Spotify'a ülkemizde öğlen saatlerinden itibaren giriş konusunda sorunlar yaşanıyor. 11:30'da başlayan sorunun saat 12:45 gibi çözüldüğü görüntüleniyor.
SPOTİFY EKRAN NEDEN SİYAH ÇIKIYOR?
Spotify kesinti ve erişim sorunu hakkında resmi bir açıklama henüz yapmadı. Ancak kullanıcılar sosyal medyadan sorun ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor.
SPOTİFY ERİŞİM SORUNU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?
Downdetector sitesindeki verilere göre Spotify’da öğlen saatlerde bir sorun oluştuğu göze çarpıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SPOTİFY NEDİR?
Spotify, müzik, podcast ve sesli kitap gibi dijital içerikleri dinlemenizi sağlayan bir müzik akış (streaming) platformudur. 2006 yılında İsveç'te kurulmuş ve günümüzde milyonlarca kullanıcıya hizmet vermektedir. Kullanıcılar, geniş bir müzik kütüphanesine erişebilir, çalma listeleri oluşturabilir, sanatçıları takip edebilir ve kişiselleştirilmiş öneriler alabilir.
Spotify'ın ücretsiz ve ücretli (Premium) olmak üzere iki farklı sürümü vardır. Ücretsiz sürümde reklamlarla birlikte sınırlı özellikler sunulurken, Premium abonelikle reklamsız dinleme, çevrimdışı mod ve daha yüksek ses kalitesi gibi avantajlar elde edersiniz. Uygulama, telefon, bilgisayar, tablet gibi birçok cihazda kullanılabilir ve müzikseverler arasında oldukça popülerdir.