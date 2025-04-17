Spotify'da son durum hakkında açıklama yapıldı





Spotify, bugün uygulamada yaşanan erişim sıkıntısının çözüldüğünü duyurdu.





The Verge'ün derlediği haberde; Spotify'ın ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere hizmet verdiği tüm ülkelerde, gün içerisinde yaşanan erişim probleminin tespit edildiği ve hızlıca bir çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

X platformunda bulunan Spotify Status hesabı, saatler önce yayımladığı mesajda hizmeti etkileyen “bazı sorunların farkında olduğunu” ve “bunları kontrol ettiğini” dile getirdi.

Hemen sonrasında şirket, kesintiyi “mümkün olan en kısa sürede” çözmek için çalıştığını ve bunun bir güvenlik saldırısı olduğu yönündeki haberlerin yanlış olduğunu söyledi. Çoğu kullanıcı, işlerin tekrar çalıştığını ve rapor sayısının keskin bir şekilde azaldığını bildirdi. Öğleden hemen sonra Spotify, tüm teknik sorunların çözüldüğünü duyurdu.











