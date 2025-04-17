Dünyanın dört bir yanındaki on binlerce Spotify kullanıcısı, uygulamada müzik dinleyemediklerini bildirdi. Çarşamba öğleden sonra dünya genelinde Spotify için 48.000'den fazla kesinti bildirimi yapıldı. İsveç merkezli müzik platformu Spotify, tüm dünyada yaşanan servis kesintinin ardından kullanıcılar "Spotify düzeldi mi? Spotify bugün açılıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Nisan 2025 yapılan son açıklamalar ve Spotify'da son durum
Spotify'da yaşanan erişim problemi hakkında bilgiler merak ediliyor. 16 Nisan Çarşamba günü kullanıcılar, masaüstü ve mobil üzerinden müzik platformu Spotify'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve müzik dinleme hatası ile karşılaştı. Peki, bugün 17 Nisan Perşembe günü Spotify düzeldi mi, bugün açılıyor mu?
Spotify düzeldi mi, bugün açılıyor mu? 17 Nisan 2025 son durum
6 Nisan’da yaşanan Spotify erişim sorunu, birçok kullanıcının uygulamaya girdiğinde sayfanın yüklenmemesine, sayfa yükleniyorsa da açtıkları şarkıların 10. saniyeye gelmeden kesilmesine sebep oldu.
Türkiye sunucularının yanı sıra global çapta da sorunlar yaşandığı öğrenilirken Spotify'un çöküp çökmediği merak edildi.
En çok karşılaşılan sorunlar, uygulamaya giriş yapılamaması, müziklerin yüklenmemesi ve oynatma işlevlerinin devre dışı kalması olarak öne çıkıyordu.
Spotify'da son durum hakkında açıklama yapıldı
Spotify, bugün uygulamada yaşanan erişim sıkıntısının çözüldüğünü duyurdu.
The Verge'ün derlediği haberde; Spotify'ın ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere hizmet verdiği tüm ülkelerde, gün içerisinde yaşanan erişim probleminin tespit edildiği ve hızlıca bir çözüme kavuşturulduğu belirtildi.
X platformunda bulunan Spotify Status hesabı, saatler önce yayımladığı mesajda hizmeti etkileyen “bazı sorunların farkında olduğunu” ve “bunları kontrol ettiğini” dile getirdi.
Hemen sonrasında şirket, kesintiyi “mümkün olan en kısa sürede” çözmek için çalıştığını ve bunun bir güvenlik saldırısı olduğu yönündeki haberlerin yanlış olduğunu söyledi. Çoğu kullanıcı, işlerin tekrar çalıştığını ve rapor sayısının keskin bir şekilde azaldığını bildirdi. Öğleden hemen sonra Spotify, tüm teknik sorunların çözüldüğünü duyurdu.
Spotify Nedir?
Spotify, dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticilerinin milyonlarca şarkısına ve diğer içeriklerine erişmenizi sağlayan dijital bir müzik, podcast ve video hizmetidir.
Spotify ücretli mi, ücretsiz mi?
Müzik çalma gibi temel işlevler tamamen ücretsiz, ancak Spotify Premium'a yükseltmeyi de seçebilirsiniz.