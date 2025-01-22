SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) 14 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 22 OCAK Emekli zamlı maaş ödeme takvimi 2025

2025 yılının Ocak-Haziran dönemi için memur ve emekli maaş zamlarının açıklanmasının ardından maaş ödeme takvimi gündeme geldi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur maaşlarının zamlı olarak ne zaman yatırılacağı ve maaş farklarının ödeme tarihleri merak ediliyor. İşte detaylar...
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. 2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. Ayrıca, bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin maaşı, enflasyon zammına rağmen 14.469 TL’nin altında kalırsa, bu tutara tamamlanacak. Zamlı maaşların ödenmesiyle birlikte, maaş farklarının yatırılacağı tarihler de merak konusu oldu. İşte detaylar:
Maaşlara yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor.
En düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?
SSK emeklilerinin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor.
Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri ayın 25-28'i arasında değişiyor.
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?
Memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak itibarıyla alması bekleniyor.
Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek, herhangi bir hak kaybı olmayacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.