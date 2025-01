SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur 2025 14 günlük maaş farkları...

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.