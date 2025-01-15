Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak 2025 ocak ayı ile beraber gündemdeki yerini koruyor. Emekli zam farkı ödeme takvimi 2025 Ocak ayı ile ödeme günleri milyonlarca emeklinin yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Gözler maaşların ödeneceği ve farkların yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki, zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Maaş farkları ne zaman ödenecek?

1 /5 Emekliler için yeni maaş düzenlemesinin Ocak ayında hayata geçip geçmeyeceği merak konusu. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli aylıkları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C zamlı emekli maaşları ödeme günleri...

2 /5 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam düzenlemesi, Meclis'te kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Öncelikle, en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemenin, maaş ödeme tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin belirtilen tarihe kadar yayımlanamaması durumunda, ocak ayı zam farkları şubat ayında ödenecek. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 TL ile 12.500 TL arasındaki fark olan 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak.





3 /5 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

SSK ve Bağkur emeklileri, tahsis numarasının son hanesine göre ayın 17'si ile 26'sı arasında emekli maaşlarını alıyor. İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri; Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.























4 /5 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.





