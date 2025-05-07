SSK, Bağkur, Emekli sandığı ve EYT ile emekli olanlar dikkat! Ödemeler 30.000 TL'yi aşabilir

Emeklilere bayram ikramiyesi artışının ardından bir müjde de banka promosyonlarından geldi. Bankalar arası rekabet, promosyon tutarlarını zirveye taşıdı. Özel bankalar 25 bin TL’ye kadar çıkarken, bir kamu bankasının 27 bin TL’lik promosyon kampanyası dikkat çekti. SGK ile bankalar arasında yeni bir protokol imzalanması durumunda bu rakamların 30 bin TL’yi geçmesi bekleniyor. Emekliler, maaş taşıma şartıyla sunulan bu teklifleri inceleyerek en yüksek ödemeyi almanın yollarını arıyor.
Bankalar arası promosyon yarışı yeniden hız kazandı. Emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde tutarlar güncellenirken, bir kamu bankasının 27 bin TL’lik teklifi dikkatleri üzerine çekti. SGK ile bankalar arasında imzalanacak yeni protokol, promosyonların 30 bin TL’yi aşmasının önünü açabilir. Emekliler, maaş taşıma ve 3 yıl kalma taahhüdüyle en yüksek promosyonu veren bankayı seçmek için kıyaslamalarını sürdürüyor. Yeni dönemde promosyon ödemelerinin taban tutarlarının da artması gündemde.
Bayram ikramiyelerine gelen zam sonrası emekliler gözünü bu kez banka promosyonlarına çevirdi. Özel bankalarda rakamlar 25 bin TL’ye kadar yükselirken, bir kamu bankasından gelen 27 bin TL’lik promosyon kampanyası dikkat çekti. SGK protokolü yenilenirse promosyonlar 30 bin TL’yi aşabilir.
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesi, milyonlarca emekliyi bankaların promosyon kampanyalarına yöneltti. Özel ve kamu bankaları arasında promosyon yarışı başlarken, en yüksek ödeme bir kamu bankasından geldi.
SGK İLE YENİ PROMOSYON PROTOKOLÜ GÜNDEMDE
Mart ayında SGK ile bankalar arasında yeni bir promosyon protokolü imzalanacağı yönündeki beklentilere rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar, protokolün güncellenmesiyle emeklilerin daha yüksek nakit promosyon alabileceğine dikkat çekiyor.
KAMU BANKASINDAN 27 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON
Hâlihazırda bankalar, maaş aralığına göre emeklilere 8.000 TL ile 12.000 TL arasında nakit promosyon sunuyor. Ancak dikkat çeken gelişme, bir kamu bankasının 30 Nisan 2025 tarihine kadar sunduğu özel kampanya oldu. Bu kampanyada:
- 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon
- 15 bin TL’ye kadar ek nakit ödül
Toplamda 27 bin TL’ye ulaşan promosyon ödemesi yapılabiliyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU: 27 BİN TL’YE VARAN ÖDEME
VakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Buna ek olarak Troy Emekli Kartı ile alışveriş yapanlara aylık 1.500 TL, toplamda 10 ayda 15.000 TL nakit iade fırsatı sağlanıyor. Kampanya 1 Şubat – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
- 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
- 10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
- 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
- 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.
İŞ BANKASI: TAAHHÜTLE 14 BİN TL’YE KADAR PROMOSYON
İş Bankası, 3 yıl boyunca maaşını bankasından almayı taahhüt edenlere;
- 0-9.999 TL maaş: 5.000 TL
- 10.000-14.999 TL maaş: 8.000 TL
- 15.000-19.999 TL maaş: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000 TL
Ödeme sunuyor. Ek taahhütlerle bu tutar 14.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
AKBANK: DİJİTAL AKTİFLİKLE 20 BİN TL’YE KADAR ÖDEME
Akbank, promosyon ödemelerini dijital koşullara bağlayarak;
- 0-9.999 TL maaş: 11.250 TL
- 10.000-14.999 TL maaş: 15.000 TL
- 15.000-19.999 TL maaş: 17.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş: 20.000 TL tutarlarında ödeme sunuyor.
YAPI KREDİ: OTOMATİK TALİMATLA 20 BİN TL PROMOSYON
Yapı Kredi, Akbank ile benzer şekilde talimatlara göre ödeme yapıyor. En yüksek promosyon miktarı 20.000 TL olarak belirlenmiş.
GARANTİ BBVA: 15 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON
Garanti BBVA, maaş aralığına göre;
- 0-9.999 TL: 6.250 TL
- 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.
DENİZBANK: EK KOŞULLARLA 20 BİN TL ÜZERİ ÖDEME
DenizBank, ana promosyonlara ek olarak; mobil uygulama, kredi kartı kullanımı ve otomatik ödeme talimatı veren emeklilere toplamda 20.000 TL’nin üzerine çıkan promosyon fırsatı sunuyor.
TEB: OTOMATİK FATURA TALİMATI İLE 21 BİN TL’YE KADAR
TEB, 12.000 TL’ye kadar ana promosyonun üzerine, fatura talimatı ile 9.000 TL daha ekleyerek toplamda 21.000 TL’ye varan ödeme yapıyor.
ING: EN YÜKSEK PROMOSYONLARDAN BİRİ – 25 BİN TL
ING Bank, emeklilere ek koşulların sağlanması durumunda;
- 0-9.999 TL: 16.250 TL
- 10.000-14.999 TL: 20.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 22.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 25.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.
ŞEKERBANK VE ZİRAAT BANKASI: 12.000 TL’YE VARAN PROMOSYON
Her iki banka da SGK emeklilerine;
- 0-9.999 TL maaş: 5.000 TL
- 10.000-14.999 TL maaş: 8.000 TL
- 15.000-19.999 TL maaş: 10.000 TL
- 20.000 TL üzeri maaş: 12.000 TL tutarlarında nakit promosyon ödemesi sunuyor.
PROMOSYONLAR ARTACAK MI? UZMANLAR NE DİYOR?
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyonların artış eğiliminde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yeni protokol anlaşması yapılırsa, bu durum dar gelirli emekliye ciddi bir ek kaynak sağlar. Özellikle 2025’in ilk yarısında yüzde 15-17 arasında enflasyon farkı bekleniyor. Bu da promosyon rakamlarının 30 bin TL’yi aşmasına neden olabilir.”
TEMMUZ ZAMMI PROMOSYONLARA YANSIYACAK MI?
Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 16 bin TL ile 17 bin TL arasında olması bekleniyor. Bu artış, bankaların sunduğu promosyon miktarlarını da doğrudan etkileyebilir. Mevcut verilerle yüzde 15’lik bir fark, promosyon rakamlarını 31 bin 50 TL’ye çıkarabilir.
EMEKLİLER BANKA DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLİR Mİ?
Emeklilerin promosyon değişikliği yapabilmesi için mevcut banka ile imzaladıkları 3 yıllık protokol süresi önemli. Ancak isteyen emekliler, cayma hakkını kullanarak banka değişikliği yapabilir. Bu işlem ilgili banka şubesinden ya da e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.
BANKALAR NAKİT YERİNE HEDİYE VE BONUS SUNUYOR
Uzmanlar, bazı bankaların doğrudan nakit ödeme yerine; puan, alışveriş bonusu veya masrafsız bankacılık hizmetleri sunduğunu belirtiyor. Ancak asıl beklentinin nakit promosyon olduğunu vurguluyorlar.