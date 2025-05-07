SSK, Bağkur, Emekli sandığı ve EYT ile emekli olanlar dikkat! Ödemeler 30.000 TL'yi aşabilir

Bayram ikramiyelerine gelen zam sonrası emekliler gözünü bu kez banka promosyonlarına çevirdi. Özel bankalarda rakamlar 25 bin TL’ye kadar yükselirken, bir kamu bankasından gelen 27 bin TL’lik promosyon kampanyası dikkat çekti. SGK protokolü yenilenirse promosyonlar 30 bin TL’yi aşabilir.

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltilmesi, milyonlarca emekliyi bankaların promosyon kampanyalarına yöneltti. Özel ve kamu bankaları arasında promosyon yarışı başlarken, en yüksek ödeme bir kamu bankasından geldi.