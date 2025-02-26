Kamu ve özel bankalar, Şubat 2025 dönemi için emekli maaş promosyonlarını duyurdu. Emekli aylığını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, bankaların sunduğu ek kampanyalardan da yararlanabiliyor. Promosyon ödemeleri, emekli maaş tutarına göre değişiklik gösterirken, bazı bankalarda 20 bin TL'yi aşan promosyonlar dikkat çekiyor. Emekliler, en yüksek promosyonu veren bankaları araştırırken, güncel kampanyalar merak konusu oldu.
Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan %15,75’lik zammın ardından bankalar promosyon ödemelerini yeniden belirledi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında promosyonların tavan ve taban seviyelerinin güncellenmesi için temaslar sürerken, Şubat ayı itibarıyla güncel promosyon tutarları açıklandı. TEB, ING Bank, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank ve DenizBank, yeni promosyon miktarlarını duyurdu. Emekli maaşını daha önce taşıyan ve promosyondan yararlanan emekliler, kalan taahhüt süresi dışındaki tutarı iade ederek bankalarını değiştirebiliyor. En yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar ve güncel tutarlar merak konusu oldu.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ
Devlet bankaları ve özel bankalar, Ocak ayında emekli maaşlarına gelen zammın ardından promosyon kampanyalarını güncelledi. Birçok banka promosyon kampanyasının başvuru tarihini Şubat ayının sonu olarak belirledi. Maaşlarını taşımak isteyen SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-kur emekliler, bankaların şubelerinden, telefon bankacılığı aracılığıyla veya mobil bankacılıkla maaşlarını taşıyabilir.
2025 ŞUBAT VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.
Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat Kart ve VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında (Banka kartı ve Kredi Kartı ayrı ayrı olmak üzere) 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacaktır.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.” ifadeleri kullanıldı.Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI
Maaşını 3 yıl boyunca Banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.10 bin lira ile 15 bin lira arasında olanlar 8 bin lira promosyon, 15-20 bin lira arasında olanlar 10 bin lira promosyon ve 20 bin lira üzerinde olanlar 12 bin lira promosyon kampanyasından yararlanabilir.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU DETAYLARI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Kasım – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON 2025
1 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.
QNB EMEKLİ PROMOSYON 2025
15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik fırsatı sunuyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025
Emekli maaşını DenizBank‘tan alanlar 20.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler.
ING BANK EMEKLİ PROMOSYON 2025
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varannakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.