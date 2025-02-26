Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan %15,75’lik zammın ardından bankalar promosyon ödemelerini yeniden belirledi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında promosyonların tavan ve taban seviyelerinin güncellenmesi için temaslar sürerken, Şubat ayı itibarıyla güncel promosyon tutarları açıklandı. TEB, ING Bank, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank ve DenizBank, yeni promosyon miktarlarını duyurdu. Emekli maaşını daha önce taşıyan ve promosyondan yararlanan emekliler, kalan taahhüt süresi dışındaki tutarı iade ederek bankalarını değiştirebiliyor. En yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar ve güncel tutarlar merak konusu oldu.