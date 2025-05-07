SSK başlangıcı 1994-2004-2014 arası olana emeklilik kapısı aralandı! Erken emeklilik 1800-3600 gün ile maaş bağlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanları yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulunuyor. Özellikle erken emeklilik fırsatları konusunda yapılan duyurular, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. SGK'nın geçmiş dönemlerde yaptığı bilgilendirmelere göre; 1994, 2004 ve 2014 gibi yıllarda SSK girişi olanlar için belirli şartların sağlanması halinde 1800 veya 3600 günle emeklilik imkanı doğabiliyor. Malulen emeklilik, kısmi emeklilik ve diğer özel koşullar kapsamında değerlendirilen bu durumlar, birçok çalışan için avantajlı bir emeklilik kapısı aralıyor. Ayrıntılar ve koşullar haberimizde...

1 /7 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik şartlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 1994, 2004, 2014 yılları arasında SSK'ya giriş yapmış sigortalıların, belirli prim günleri ile erken emeklilik hakkı kazanabilecekleri duyuruldu. SGK'nın yaptığı düzenlemelere göre, 1800 ve 3600 gün primle emeklilik mümkün hale gelirken, bazı meslek gruplarına yıpranma payı da tanınıyor. Erken emeklilik için yaş ve prim günü şartları önemli bir rol oynarken, sigortalılar bu fırsatları değerlendirebilmek için SGK'nın duyurularını yakından takip ediyor.

2 /7 BORÇLANMA İLE ERKEN EMEKLİLİK SGK tarafından sigortalı çalışan anneler için erken imkanı sağlanabiliyor. Bu durumda sigortalı çalışan anneler için 2160 gün (6 yıl) borçlanma hakkı var. Sigortalı çalışan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanmayla yaş ve prim şartlarını doldurduklarında emeklilik hakkı elde edebiliyorlar.

3 /7 SGK AÇIKLADI: MALULEN EMEKLİLİK HAKKI SGK, iş yapma gücünde yüzde 60 ve üzerinde kayıp yaşayan sigortalı çalışanlar için erken emeklilik imkanı sunabiliyor. Malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen bu durumda, sağlık raporu alınması ve bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Ayrıca malulen erken emeklilik durumda yaş şartı bulunmuyor ve en az 1800 gün prime bakılıyor.

4 /7 KISMİ EMEKLİLİK Kısmi emeklilik kapsamında bazı durumlarda 15 yıl ve 3600 günü dolduran sigortalı çalışanlar erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Bu durumda yaş şartının yerine getirilmesi gerekiyor. Ancak kısmi emeklilik hakkının 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan bireyler için geçerli olduğu aktarılıyor.

5 /7 SGK DUYURDU: 3600 GÜN İLE EMEKLİLİK İMKANI SGK tarafından engelli çalışanlara yönelik bazı haklar sağlanıyor. Bu doğrultuda yüzde 40 ve üzerinde engelli çalışan bireyler, 15 yıl ve 3600 günden başlayarak emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. SGK tarafından duyurulan bu hakta yaş şartına bakılmıyor. Bunun sonucunda ise, SSK giriş tarihinin önemsiz olduğu söyleniyor.

6 /7 ASKERLİK İLE YAŞ DURUMU Askerlik görevini sigorta başlangıç tarihinden önce yaptıran bireyler, yaşlarını geriye çekme hakkı elde edebiliyorlar. Bu durum prim kazanmaya da imkan sağlayabiliyor.