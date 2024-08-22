"Staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Torba Yasa, Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemelerle gündemdeki yerini koruyor. Bu yasa, birçok ekonomik ve sosyal düzenlemeyi içeriyor ve şu ana kadar 86 maddelik bir kanun teklifi olarak şekillendi. Torba Yasa'nın 55 maddesi Meclis'ten geçmiş durumda, geri kalan maddelerin de Meclis'te görüşülmeye devam edildiği belirtiliyor. Yasanın önemli başlıklarından biri, 3600 ek gösterge düzenlemesi. Bu düzenleme, kamu çalışanlarının emeklilik haklarını iyileştirmeyi hedefliyor. Staj ve çıraklık sigortası hakkında detaylar ise yakından takip ediliyor.
"Staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık başlangıcı torba yasada olacak mı, var mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Torba Yasa, içinde önemli ekonomik ve sosyal düzenlemeler barındıran bir kanun teklifi olarak gündemde. Toplamda 86 maddeden oluşan bu yasa teklifinin 55 maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti ve yasalaştı. Ancak, kalan maddeler için Meclis'teki süreç henüz tamamlanmadı.
TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Uzun süredir Meclis sürecinde olan Torba Kanun teklifinin detayları araştırılıyor. İşte Torba Yasa son durum:
BAĞ-KUR'LUYA PRİM EŞİTLİĞİ SON DURUM
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ?
Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:
Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak. Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Torba yasa 2024 maddeleri yürürlük tarihi ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.
Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.
STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI ONAYLANACAK MI?
Konu hakkında yeni bir açıklama bulunmazken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelecek açıklama olması halinde haberimize eklenecektir.