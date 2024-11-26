İstanbul'da yaşanacak su kesintisi ve planlı bakım çalışmaları İSKİ tarafından yayınlanıyor. 26 Kasım 2024 Salı günü için İstanbul'da 10 ilçede su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak çalışmadan dolayı bugün 10 saat süreyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Terkos-İkitelli isale hattı üzerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 26 Kasım 2024 Salı günü ile 27 Kasım 2024 Çarşamba günü 08.00 saatleri arasında bazı ilçelerde su kesintisinin yaşanacağını duyurdu.
HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?
Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak çalışmadan dolayı yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Terkos-İkitelli isale hattında iyileştirme ve bağlantı çalışmaları yapılacak.
Çalışmalar nedeniyle yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar:
"Arnavutköy ilçesinde; Yassıören, Yeşilbayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Nakkaş ve Kızılcıali mahalleleri. Esenyurt ilçesinde; Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçe, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri. Başakşehir ilçesinde; Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri. Avcılar ilçesinde; Yeşilkent ve Tahtakale mahalleleri. Küçükçekmece ilçesinde; Yarımburgaz Mahallesi, Büyükçekmece ilçesinde; Karaağaç Mahallesi."
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
26 Kasım Salı günü su kesintisi olacak ilçelerde sular sabah 08.00 itibariyle gelmesi bekleniyor. Ayrıntılı bilgiye İSKİ su kesintisi sorgulama ekranından ulaşabilirsiniz.