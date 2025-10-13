İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), bugün kent genelinde yapılacak planlı su kesintilerine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Çalışmalar kapsamında İzmir’in bazı ilçe ve mahallelerinde belirli saatler arasında su verilemeyecek. İZSU’nun paylaştığı bilgilere göre, 13 Ekim tarihli program dahilinde toplam 5 ilçede su kesintisi uygulanacak. Vatandaşların olası mağduriyet yaşamamaları için kesinti saatlerine dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu. İşte İZSU 13 Ekim planlı su kesintisi programı.

2 /6 BORNOVA GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA 13.10.2025 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı kemalpaşa cad ile fatih kavşağı sayaç bakım.

3 /6 BUCA GÖKSU 13.10.2025 saat 09:01 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 635 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.

4 /6 BUCA ŞİRİNKAPI 13.10.2025 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1058/9 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.

5 /6 KARŞIYAKA ŞEMİKLER 13.10.2025 saat 08:40 ile 09:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 6299/4 SOKAK NO:3 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.