Süper Lig'in 23. haftası bu akşam oynanan Trabzonspor Eyüpspor maçıyla tamamlandı. Ligde bu hafta Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki maçın ertelenmesi ile puan durumundaki dengeler değişti. Peki Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'un puanı kaç oldu? İşte Süper Lig 23. hafta puan durumu ve gelecek haftanın maç programı.
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta sona erdi. Haftanın son maçında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0'lık skor ile geçerek puanını 29'a yükseltti. Adana Demirspor'un Galatasaray maçının 33. dakikasında çekilme kararı ise spor dünyasında haftaya damgasını vuran gelişme oldu. İşte Süper Lig'de bu hafta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu tablosu ve 24. hafta maçları.
SÜPER LİG'DE 23. HAFTA SONA ERDİ! İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU
Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın perdesi, bir müsabaka dışında tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti, Sipay Bodrum FK ile Göztepe arasındaki mücadele ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray-Adana Demirspor müsabakası, konuk takımın sahadan çekilmesiyle nedeniyle yarıda kaldı.
Süper Lig'de 23. haftanın ardından Galatasaray, 57 puanla liderliğini sürdürdü. Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen ikinci sıradaki Fenerbahçe ise puanını 54'e çıkardı ve zirve takibini devam ettirdi.
SÜPER LİG 23. HAFTA SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: 2-0
Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-2
Net Global Sivasspor-Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 3-2
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-2
Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 0-0
Trabzonspor-ikas Eyüpspor: 1-0
Sipay Bodrum FK-Göztepe: 0-0
SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:
14 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)
15 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)
16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)
16 Şubat Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)