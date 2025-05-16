TARIM KREDİ KOOPERATİF KATALOĞU: 16-18 Mayıs 2025 Tarım Kredi Kooperatif market aktüel kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif marketi indirimlerine devam ediyor., Tarım Kredi Kooperatif, 16-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında yeni aktüel ürünler listesini yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde birçok ürün indirimli fiyatlarıyla vatandaşları bekliyor. Peki, hangi ürünler indirimli olarak raflardaki yerini alacak?

1 /4 Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi Mayıs ayı indirimlerine devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 16-18 Mayıs 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı.

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Bambu Katkılı Kağıt Havlu 16'lı: 159,90 TL

Tarım Kredi Zeytinyağı 2L: 450,00 TL



3 /4 Tarım Kredi Ayran 1500 ml: 37,50 TL Tarım Kredi Tam Yağlı Yoğurt 3000 gr: 114,90 TL