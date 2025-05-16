TARIM KREDİ KOOPERATİF KATALOĞU: 16-18 Mayıs 2025 Tarım Kredi Kooperatif market aktüel kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif marketi indirimlerine devam ediyor., Tarım Kredi Kooperatif, 16-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında yeni aktüel ürünler listesini yayımlandı. Tarım Kredi Marketlerde birçok ürün indirimli fiyatlarıyla vatandaşları bekliyor. Peki, hangi ürünler indirimli olarak raflardaki yerini alacak?
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi Mayıs ayı indirimlerine devam ediyor. Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketi, 16-18 Mayıs 2025 yeni indirimli ürünler listesi yayımlandı.
- Bambu Katkılı Kağıt Havlu 16'lı: 159,90 TL
- Tarım Kredi Zeytinyağı 2L: 450,00 TL
Tarım Kredi Ayran 1500 ml: 37,50 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Yoğurt 3000 gr: 114,90 TL
Eti Cici Bebe 700 gr: 89,90 TL