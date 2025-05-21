Tarım Kredi Kooperatif market 21 Mayıs 21 Haziran indirim ürünleri kataloğu yayımlandı. Tarım Kredi marketlerinde haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Tarım Kredi Kooperatif marketleri, tüketicilerin bütçelerini rahatlatmayı hedefleyen bu kampanyalarla, özellikle temel ihtiyaç ürünleri ve bazı dayanıklı tüketim mallarında cazip fiyatlar sunmaya devam ediyor. Aktüel katalogları takip ederek, kampanyalı ürünlerin tamamına ve güncel fiyat listelerine ulaşabilirsiniz. Kampanya 21 Mayıs itibarıyla başlamış olup, 21 Haziran'a kadar devam edecektir. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürün kataloğu ve fiyat listesi.