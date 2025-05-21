Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyaları başladı ve aktüel katalog yayımlandı. Bu "Fırsat Günleri" kampanyasıyla birçok farklı kategoride ürünlerde indirimler sunuluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif market mayıs ve haziran indirimleri.
Tarım Kredi Kooperatif market 21 Mayıs 21 Haziran indirim ürünleri kataloğu yayımlandı. Tarım Kredi marketlerinde haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Tarım Kredi Kooperatif marketleri, tüketicilerin bütçelerini rahatlatmayı hedefleyen bu kampanyalarla, özellikle temel ihtiyaç ürünleri ve bazı dayanıklı tüketim mallarında cazip fiyatlar sunmaya devam ediyor. Aktüel katalogları takip ederek, kampanyalı ürünlerin tamamına ve güncel fiyat listelerine ulaşabilirsiniz. Kampanya 21 Mayıs itibarıyla başlamış olup, 21 Haziran'a kadar devam edecektir. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürün kataloğu ve fiyat listesi.
TARIM KREDİ 21 MAYIS -21 HAZİRAN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER HANGİLERİ?
Stor Kapaklı Dolap 549 TL
Makyaj Masası 1.499 TL
Çocuk Masası + Sandalye 899 TL
Zigzag Kitaplık 649 TL
3 Katlı Modern Ayakkabılık 1.399 TL
2 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap 1.999 TL
Çekmeceli Ekmeklik 1.199 TL
2 Kapaklı 8 Bölmeli Dolap 1.749 TL
TARIM KREDİ MARKET 16-30 MAYIS İNDİRİM ÜRÜNLERİ
Sıvı Deterjan Çeşitleri 169,90 TL
Yüzey Temizleyici 54,90 TL
8’li Yağ Emici Havlu 94,90 TL
60’lı Bulaşık Makinesi Kapsülü 225 TL
Yağlı Salamura Siyah Zeytin 185 TL
Soğuk Çay Çeşitleri 42,90 TL
Bulaşık Deterjanı 39 TL
İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürünler listesi.