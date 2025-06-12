Tarım Kredi marketlerinde uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler indirim kataloğunu yakından takip ediyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 10-16 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesini yayımladı. Ayçiçek yağı, Tereyağı, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, deterjan, bulaşık makinesi kapsülü, kahvaltılık ürünler ve bakliyat çeşitlerini kapsıyor. Peki Tarım Kredi Marketleri’nde bu hafta neler var? İşte, Tarım Kredi haftanın ürünleri…
Tarım Kredi Kooperatif market 21 Mayıs 21 Haziran indirim ürünleri kataloğu yayımlandı. Tarım Kredi marketlerinde haftanın indirimli ürünleri belli oldu. Tarım Kredi Kooperatif marketleri, tüketicilerin bütçelerini rahatlatmayı hedefleyen bu kampanyalarla, özellikle temel ihtiyaç ürünleri ve bazı dayanıklı tüketim mallarında cazip fiyatlar sunmaya devam ediyor. Aktüel katalogları takip ederek, kampanyalı ürünlerin tamamına ve güncel fiyat listelerine ulaşabilirsiniz. Kampanya 21 Mayıs itibarıyla başlamış olup, 21 Haziran'a kadar devam edecektir. İşte, Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürün kataloğu ve fiyat listesi.
1000 Gram Çay 209,90 TL
Gofret Çeşitleri 32,90 TL
1000 Gram Tereyağı 229 TL
Tavuk Bonfile Çeşitleri 209 TL
1 Litre Ayçiçek Yağı 74,50 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 249,90 TL
Tam Yağlı Süzme Peynir 132,50 TL
Dana Kangal Sucuk (Kilo) 589 TL
Ton Balığı 3x75g 155 TL
Bambulu Tuvalet Kağıdı 40’lı 219 TL
Kağıt Havlu 16’lı 259 TL
Şampuan Çeşitleri 49 TL
5 Kg Çamaşır Deterjanı 159 TL
Bulaşık Makinesi Kapsülü 99.00 TL
Güzellik Sabunu Çeşitleri 29.00 TL
Bebek Bezi Çeşitleri 89,90 TL
Çaykur Tiryaki Çay 1000 G: 209,90 TL
Eti Hoşbeş Gofret Çeşitleri (Fındıklı, Çilekli, Limonlu): 32,90 TL
Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 G: 64,90 TL
Anadolu Ayçiçek Yağı 1 L: 74,50 TL
Tarım Kredi Çifte Kavrulmuş Fındık Doypack 400 G: 219,90 TL
TAT Sos Çeşitleri (Barbekü 250 G, Acı Sos 230 G, Hardal 230 G, Sarımsaklı Mayonez 205 G, Ranch 220 G): 34,50 TL
Tarsüt Tereyağı 1000 G: 299,00 TL
Tarsüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG: 249,90 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Süzme Peynir 850 G: 132,50 TL
Tarım Kredi Küvet Fermente Dana Kangal Sucuk 300 G: 589,00 TL
Banvit Piliç Sosis 1 KG: 89,00 TL
Tavuk Bonfile Çeşitleri (ızgaralık, haşlamalık, sote): 209,00 TL
Kuzey Balık Dondurulmuş Somon Steak Dilim 500 G: 189,90 TL
Dardanel Ton Balığı 3x75 G: 155,00 TL
Maret Donuk Soslu Dana Döner 200 G: 139,00 TL
Banvit Baton Piliç Sucuk 450 G: 65,00 TL
Anadolu Baldo Pirinç 2500 G: 174,90 TL
Sana Klasik Bitkisel Margarin 250 G: 23,50 TL
Tarım Kredi Poşetli Mahlepli Kurabiyelik Unlu Mamul Karışımı 400 G: 94,50 TL
Avşar Maden Suyu Çeşitleri (Karadut-Frenk Üzümü, Elma-Tarçın-Karanfil, Armudu Nektarı) 1 L: 54,90 TL
Uludağ Gazoz Çeşitleri 6x200 ML: 37,50 TL
Kızılay Limonata Çeşitleri 1 L: 27,90 TL
Tarım Kredi Kırmızı Mercimek 1000 G: 47,50 TL
Tarım Kredi Zeytin Yağlı Salamura Siyah Zeytin L-XL 500 G: 134,90 TL
İçim Kefir Çeşitleri (Orijinal, Çilekli, Sade, Keçili) 1000 ML: 52,50 TL
Tuvalet Kağıdı 40'lı: 219,00 TL
Bebek Bezi Çeşitleri (Junior 20'li, Max 20'li, Süper 20'li): 89,00 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Dilimli Hellim Peyniri 200 G: 59,00 TL
Elit Güzellik Sabunu Çeşitleri (Hindistan Cevizi, Aloe Vera) 4x70 G: 29,00 TL
Elit Bulaşık Deterjanı 750 ML: 29,00 TL
Solo Kağıt Havlu 16'lı: 159,00 TL
Duru Şampuan Çeşitleri (Saç Dökülmelerine Karşı, Aloe Vera & Mentol, Yedi Bitkili, Çam Teresi, Misket Limon, Badem) 500 ML: 49,00 TL
Elit Çamaşır Deterjanı 5 KG: 159,00 TL
Elit Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu: 99,00 TL