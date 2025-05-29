Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık desteği hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek? e -Devlet çiftçi destek ödeme sorgulama ekranı

Tarımsal destek ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Kayıtlı olan çiftçiler (üreticiler) için tarımsal destekleme ödemeleri ilan edilen tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 18 Nisan 2025 Cuma günü 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına geçeceğini duyurdu.