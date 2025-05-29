Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık desteği hesaplara yattı mı, ne zaman ödenecek? e -Devlet çiftçi destek ödeme sorgulama ekranı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılığa Destek Projesi kapsamında çiftçilere hayvan başına yıllık 18 bin TL destek vereceklerini açıkladı. Başvuru sonuçları değerlendirme sırasına göre basvurusonuc.tarimorman.gov.tr adresinden erişime açıldı. Peki, Hayvancılığa Destek Projesi başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Tarımsal destekleme ödemeleri sorgulama nasıl yapılır? İşte e -Devlet çiftçi destek ödeme sorgulama detayları.
Tarımsal destek ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Kayıtlı olan çiftçiler (üreticiler) için tarımsal destekleme ödemeleri ilan edilen tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 18 Nisan 2025 Cuma günü 5 milyar 948 milyon 238 bin 377 liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına geçeceğini duyurdu.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DUYURDU
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’ başvuru sonuçları açıklandı.
‘Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi’ kapsamında yapılan başvurular aşağıdaki kriterlere göre incelenmiş ve sonuçlandırılmıştır.
KİMLERİN SONUÇLARI AÇIKLANDI?
Proje kapsamında hak sahibi yetiştiricilerin belirlenmesinde;
Kadın yetiştiriciler,
31.12.2024 tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olan yetiştiriciler,
Engelli, gazi veya şehit yakını olan bireyler,
Aile işletmesi vasfına sahip olan yetiştiriciler (TÜRKVET kayıtlarında 1-20 baş büyükbaş hayvan varlığına sahip işletmeler),
Hayvancılıkla ilgili eğitim belgesi veya sertifikaya sahip başvuru sahipleri,
Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim veya Gıda Mühendisi meslek mensubu başvuru sahipleri,
01.01.2025 tarihi itibarıyla başvuru yapılan işletmenin Bakanlık kayıt sistemine açılış tarihi üzerinden geçen süresi iki yıldan fazla olan başvuru sahipleri,
01.01.2025 tarihi itibarıyla başvuru yapılan işletmenin Bakanlık kayıt sistemine açılış tarihi üzerinden geçen süresi bir yıldan fazla olan başvuru sahipleri,
01.01.2023 - 01.01.2025 tarihleri arasında başvuru yaptığı işletmesinde hayvan hareketi (doğum, çıkış, varış, aşı vb.) bulunan işletme sahipleri,
Başvurduğu işletmeye ait birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyeliği bulunan işletme sahipleri,
2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre (dikili tarım arazisi hariç) tarım arazisine sahip olan işletme sahipleri önceliklendirilmiş ve puanlama yapılmıştır.
HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ASİL VE YEDEK HAK SAHİPLİĞİ KAZANANLAR NE YAPACAK?
Asil ya da yedek hak sahipliği kazanmanız halinde 13 Haziran 2025 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yaptığınız il/ilçe müdürlüğüne giderek “sonuç bilgilendirme formu”nu imzalamanız gerekmektedir.
Aksi halde proje başvurunuz ve hak sahipliğiniz iptal edilecektir.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi bilgilerini görüntüleyebiliyor.