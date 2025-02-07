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Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Buğday, arpa, çavdar, yulaf desteği hangi illerde olacak? Bakan Yumaklı: "Hayırlı ve bereketli olsun" diyerek duyurdu

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Buğday, arpa, çavdar, yulaf desteği hangi illerde olacak? Bakan Yumaklı: "Hayırlı ve bereketli olsun" diyerek duyurdu

16:097/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Tarımsal destek ödemeleri</p>
Tarımsal destek ödemeleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını "Hayırlı ve bereketli olsun" diyerek duyurdu. Hububat desteği, Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon ve Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecek. Peki tarımsal destek ödemeleri ne kadar?

Çiftçilere yaklaşık 2,2 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı?

Üretime değer verip çiftçileri desteklediklerini belirten Bakan İbrahim Yumaklı, "2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hububat için 1 milyar 997 milyon 350 bin lira, lisanslı depoculuk için 94 milyon 29 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için de 72 milyon 943 bin lira olarak belirlendi.

Hububat desteği hangi illerde verilecek?

Hububat desteği, Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon ve Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecek.

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