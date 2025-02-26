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Taşerona kadro için 2025 virajı dönüldü! 2. torba yasada müjde var: 100 bin taşeron işçi dikkat kesildi

Taşerona kadro için 2025 virajı dönüldü! 2. torba yasada müjde var: 100 bin taşeron işçi dikkat kesildi

15:2326/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Toplum Yararına Program (TYP), Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve belediye işçileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmeleri devam eden 86 maddelik ikinci torba yasa tasarısına kilitlendi. Özellikle 100 bin taşeron işçiye kadro verilmesiyle ilgili düzenleme büyük merakla bekleniyor. 4-D statüsünde çalışan işçiler de yasa tasarısında kendilerini ilgilendiren maddeleri yakından takip ediyor. Torba yasa teklifindeki düzenlemeler TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Taşeron işçilere kadro düzenlemesi içeren 86 maddelik torba yasa tasarısının Meclis görüşmeleri sürüyor. Özellikle 4D statüsünde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci, yasada yer alması nedeniyle büyük bir merakla takip ediliyor. 4D sigorta türü, devlete ait kurum ve kuruluşlarda çalışan işçileri kapsarken, binlerce taşeron işçi kadro hakkı için bekleyişini sürdürüyor. Torba yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TAŞERONA KADRO VAR MI 2025?

Gözler yeniden 100 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. Torba yasanın ikinci 43 maddelik bölümde taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin madde de yer alıyor. İkinci etapta görüşülecek maddeler binlerce işçiye umut oldu.

2023’te başlatılan bu çalışma, yaklaşık 100 bin taşeron işçiyi kapsayan bir maddeyi içeriyor. Madde görüşüldükten sonra kabul edilirse Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, işçilerin çalışma koşulları önemli ölçüde iyileşecek. Taşeron işçiler uzun zamandır bu müjdeyi bekliyor.

Madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

Taşeron işçilerin kadroya alınması, iş güvencesinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle kamuda çalışan taşeron işçiler, bu düzenleme ile birlikte daha stabil bir çalışma ortamına kavuşacak.

#Taşerona Kadro
#Taşerona Kadroda Son Durum
#torba yasa

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