TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025: Tarih belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından açıklanacak olan yılın ikinci faiz kararı merakla bekleniyor. 2025'in ilk faiz kararı 23 Ocak'ta duyurulmuş, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'e çekilmişti. Peki Merkez Bankası ikici faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2025'in ilk faiz kararını 23 Ocak'ta açıklamıştı. Birçok kişi ise ikinci faiz kararının ne olacağını şimdiden merak etmeye başladı. Son olarak Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesine karar verdiğini duyurmuştu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi internet adresinde yer alan, para politikası kurulu toplantıları ve rapor takvimine göre, faiz kararı 6 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek toplantıda açıklanacak.
2025 OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını 23 Ocak 2025 tarihinde açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekti.