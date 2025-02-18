TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025: Tarih belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2025'in ilk faiz kararını 23 Ocak'ta açıklamıştı. Birçok kişi ise ikinci faiz kararının ne olacağını şimdiden merak etmeye başladı. Son olarak Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirilmesine karar verdiğini duyurmuştu.