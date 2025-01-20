Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. TCMB, geçtiğimiz ay politika faizini 250 baz puan indirmişti. Bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde piyasalar pozitif bir seyir izlerken, gözler yurt içinde açıklanacak TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?