Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2025 toplantı takvimi belli oldu. Bugün saat 14.00'da TCMB ocak ayı faiz kararını açıklayacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

1 /6 Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. TCMB, geçtiğimiz ay politika faizini 250 baz puan indirmişti. Bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde piyasalar pozitif bir seyir izlerken, gözler yurt içinde açıklanacak TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2 /6 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ocak ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

3 /6 MERKEZ BANKASI FAİZİ NE YAPACAK, FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.

4 /6 AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

5 /6 MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TARİHİ Merkez Bankası 2025 yılı ikinci toplantısı 6 Mart’ta yapılacak. Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılacak.